Um espetáculo no céu, principalmente para quem trefega ou mora na região central de Vilhena. Porém junto com o balé das andorinhas, para quem mora ou trafega pela avenida Marechal Rondon vem o transtorno e o perigo.

A reportagem do entrevistou um morador da região onde se concentra as andorinhas, que pediu para não ser identificado. Uma vez ao ano o bando proporciona um verdadeiro espetáculo pela sincronia de movimentos feitos.

Mas nem tudo são flores, isso porque os excrementos das aves além de exalar um mau cheiro, podem provocar doenças. “É bonito de ver o movimento que elas fazem, principalmente para quem apenas passa por essa região. Mas para a gente, que mora aqui, o mais marcante é o fedor que provoca, principalmente nas primeiras horas do dia e no fim da tarde”, pontuou o morador.

À reportagem o biólogo Thiago Baldine explicou que o aparecimento das andorinhas faz parte do movimento migratório influenciado pelo crescimento do desmatamento. “Com as constantes desfragmentações das árvores (derrubadas), a gente tem pouca área de mata aqui na nossa região. Essas aves costumam voltar basicamente para os lugares que sempre ficaram historicamente, que são as árvores próximas a prefeitura e a Diságua”, relatou.

O biólogo alertou que a grande quantidade e proximidade com o ser humano pode provocar danos à saúde. “Elas transmitem as mesmas doenças relacionadas aos pombos, histoplasmose e criptococose, pela grande quantidade de fezes. Se a gente não tivesse os desmatamentos, elas estariam defecando nas áreas de matas”, alertou.

Para Baldine a melhor opção para resolver o problema seria o controle de pragas, por meio de aves de rapinas, prática permitida por lei. “Inclusive grandes empresas do Brasil já usam as aves de rapinas, como falcão e o gavião, para fazer o combate de aves migratórias”, pontuou.

DOENÇAS PROVOCADAS PELASFEZES DAS ANDORINAHS

SALMONELOSE: doença infecciosa provocada por bactérias. A contaminação ao homem ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com fezes animais;

CRIPTOCOCOSE: doença provocada por fungos que vivem no solo, em frutas secas e cereais e nas árvores; e isolado nos excrementos de aves, principalmente pombos;

HISTOPLASMOSE: doença provocada por fungos que se proliferam nas fezes de aves e morcegos. A contaminação ao homem ocorre pela inalação dos esporos (células reprodutoras do fungo);

ORNITOSE: doença infecciosa provocada por bactérias. A contaminação ao homem ocorre pelo contato com aves portadoras da bactéria ou com seus dejetos;

MENINGITE: inflamação das membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal.