Uma sequência de fatos envolvendo revelação bombástica, agressões e acidente de trânsito foi registrado nesta quinta-feira, 02, em Vilhena. Marido e mulher foram parar no pronto-socorro do Hospital Regional.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, após passar o dia bebendo em um balneário, um casal que mora em uma chácara na área rural de Vilhena se desentenderam. Ao chegar em casa, o homem teria revelado a esposa que havia acabado de ser pai de uma criança, fruto de um relacionamento extraconjugal.

Após revelar o fato, iniciou uma discussão entre ambos e no ápice do bate-boca o homem agrediu a mulher várias vezes, com um pedaço de madeira. Armada com uma faca, a mulher revidou as agressões e acertou um golpe no braço do marido.

Depois das agressões mútua, a mulher fugiu em uma motocicleta e o marido correu até uma chácara vizinha para pedir socorro. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conduziu o homem até o pronto-socorro do Hospital Regional e uma guarnição da Policia Militar (PM) foi até a propriedade onde os fatos ocorreram, após contato com a filha do casal, foi confirmado as agressões.

Quando o marido chegou ao HR, a mulher que havia fugido de motocicleta também deu entrada na unidade hospitalar após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Dedimes Cechinel.

O casal ficou aos cuidados médicos e a polícia registrou os fatos na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp)