A Polícia Federal (PF), realizou, nesta quinta-feira, 2, a prisão em flagrante de um homem por desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação, transportar madeira sem documentação exigida por lei e receptar madeira extraída de terra indígena, durante fiscalização de rotina realizada em Espigão do Oeste/RO, em área limítrofe com as terras indígenas Roosevelt e Aripuanã.

Durante fiscalização de rotina, equipes da Polícia Federal composta por seis policiais se depararam com um caminhão parado no bordo da pista com problemas mecânicos, sem placas de identificação e carregado com cinco toras de madeira nativa. O motorista do veículo, quando abordado, não tinha nenhum documento de origem e transporte da madeira (Documento de Origem Florestal – DOF).

Ante a fundada suspeita da ocorrência de crime, os agentes realizaram buscas na cabine do veículo e encontraram um rádio de comunicação não homologação pela Anatel, com um transceptor (aumenta a potência do rádio) e a antena. Esse equipamento é comumente utilizado por aqueles que transportam madeira ilegalmente retiradas de Terras Indígenas, para se comunicarem e evadir-se das ações fiscalizatórias.

O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, permanecendo à disposição da justiça. Ele responderá por crime ambiental e pelos crimes de receptação e de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação, cujas penas somadas podem chegar a nove anos de prisão.