A fazenda Capão da Onça, no município de Nova Brasilândia, Rondônia, por decisão judicial foi reintegrada em maio de 2022, quando a Polícia Militar de Rondônia deu apoio ao oficial de Justiça para cumprimento da determinação judicial.

Na terça-feira, 1º de novembro, a Polícia Militar tomou conhecimento da instalação de abrigos provisórios, supostamente por pessoas com o objetivo de invadir a área. Para o local, foram descoladas equipes de policiais militares do 10º e 11º Batalhões com o objetivo de impedir que novamente a fazenda fosse invadida.

De acordo com informações do 10º Batalhão, em Rolim de Moura, a Polícia Militar realizava, após o cumprimento da ação, patrulhamento no local, para que não acontecesse nova invasão. Porém, em janeiro deste ano, algumas pessoas estavam se preparando para invadir, mas depois de entendimentos com os policiais militares, eles saíram voluntariamente.

Contudo, no dia 1º de novembro, foram vistas barracas de lona instaladas na área da fazenda. As equipes da Polícia Militar – 10º e 11º Batalhões – foram ao local e, após entendimentos com os supostos invasores, estes saíram pacificamente da área.