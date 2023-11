A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) está chamando atenção para a urgência de aprimoramento nas políticas públicas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estado de Rondônia.

Diante do aumento dos diagnósticos, a deputada enfatiza que não basta somente reconhecer a existência do TEA; medidas governamentais efetivas e adaptadas são essenciais para apoiar os indivíduos com essa condição.

A deputada aponta que pessoas com Transtorno do Espectro Autista possuem demandas específicas e que uma abordagem personalizada é crucial para o desenvolvimento integral desses indivíduos. “Temos o dever de assegurar intervenções precisas e tempestivas que possam verdadeiramente melhorar a vida dessas pessoas”, afirma a deputada Rosangela Donadon.

Ela também destaca a importância de oferecer suporte aos adultos com TEA, que muitas vezes são negligenciados. A parlamentar reforça que a assistência deve ser contínua e inclusiva, alcançando todas as idades. “Nosso empenho pelo bem-estar das pessoas com Transtorno do Espectro Autista reflete nosso compromisso com o progresso de Rondônia”, adiciona a deputada.

Rosangela Donadon insiste na necessidade de capacitar profissionais da saúde e da educação e na implementação de estruturas de suporte especializadas. Ela convoca a comunidade a promover a inclusão e o entendimento do TEA, valorizando a diversidade como um pilar para a sociedade.

“Estou empenhada em contribuir para a evolução das políticas públicas direcionadas ao Transtorno do Espectro Autista, assegurando que cada passo dado seja em direção a uma Rondônia inclusiva e solidária”, declara a deputada.

Com este apelo à ação, a deputada Rosangela Donadon busca incentivar reformas significativas nas políticas públicas, promovendo a integração e o bem-estar dos indivíduos com TEA e propondo que o estado seja referência em políticas inclusivas e respeitosas.