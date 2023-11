O peixe Tambaqui, produzido em Rondônia, mais uma vez foi destaque nos Estados Unidos em uma ação especial que busca o aumento das vendas para novos mercados.

Dessa vez, a quarta edição do Festival Internacional do Tambaqui, organizado pelo Sebrae, Governo do Estado e a Associação dos Criadores de Peixes do Estado de Rondônia, Acripar, levou todo o sabor da Amazônia para os paladares norte-americanos em Miami.

A ação foi realizada em parceria com a Câmara de Comércio Brasil/EUA do estado da Flórida e contou também com apoio da APEX Brasil. Estiveram presentes o Governador de Rondônia, Marcos Rocha, o secretário de agricultura do estado, Luiz Paulo, o diretor-superintendente do Sebrae Rondônia, Clébio Billiany, além do presidente da Acripar, piscicultor Edson Sapiras e o presidente da Comissão Nacional de Aquicultura da CNA, Francisco Hidalgo “Paco”.

Durante a cerimônia foi apresentado um vídeo para os investidores de como é feita a produção do Tambaqui em Rondônia, a potencialidade do estado, assim como um vídeo explicativo sobre como servir o peixe rondoniense. Também foi organizado um almoço a base de Tambaqui para os participantes poderem experimentar os cortes. Destaque para a costelinha frita, premiada esse ano na Seafood de Boston como novo melhor produto para foodservice.

“Nós do Sebrae ficamos muito felizes por ver representantes do estado, produtores e indústrias que processam o nosso peixe aqui em Miami para fazer negócios com um mercado tão abrangente como o dos Estados Unidos. Esse estímulo, esse fomento fazem parte da nossa vocação e é o coroamento de anos de investimentos pesados na piscicultura, na base de produção e na expansão em busca de novos mercados”, lembra Clébio.

Só em 2023, os investimentos do Sebrae em ações de melhoria da piscicultura de Rondônia já somam quase meio milhão de reais. São consultorias com produtores, missões técnicas, ações de marketing do Tambaqui em pontos de venda, participação em feiras e ações estratégicas focadas em novos negócios. Para 2024 o foco é a organização da Indicação Geográfica Tambaqui do Vale do Jamari que visa agregar valor ao pescado produzido.

“O Tambaqui de Rondônia é um produto único, especial e que em Rondônia representa parte considerável da economia de milhares de propriedades rurais. O cultivo desse pescado hoje é profissional, nossos produtores sabem fazê-lo muito bem, mas é preciso que o Brasil e o mundo o conheçam. O Sebrae é parceiro de ponta a ponta”, explicou Alessandro Crispim, diretor técnico do Sebrae Rondônia, área que coordena o projeto.

