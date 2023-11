Representando Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiro (JEB’S) 2023 disputado em Brasília, o time infantil de futsal do Instituto Estadual de Ensino Wilson Camargo, de Vilhena, terminou a competição entre as quatro melhores equipes do Brasil.

Orgulho de Rondônia, esta é a segunda vez que a equipe chega à semifinal da competição, mostrando que a escola é um celeiro de craques. Integrante do Grupo D, o Instituto Wilson Camargo estreou na competição aplicando uma sonora goleada por 6 a 1 diante do time representante do Mato Grosso do Sul.

Já no segundo jogo perdeu para o Ceará por 6 a 2, depois venceu Goiás por 3 a 2. Com a classificação garantida, nas quartas de finais, enfrentou e venceu por 4 a 3 o time do Maranhão. Na semifinal o duelo foi contra Santa Catarina, vitória do time do sul do país por 4 a 1.

Na disputa pela medalha de bronze, melhor para o adversário de Minas Gerais que venceu por 5 a 3. Para os meninos de Vilhena a quarta colocação, repete a campanha de 2017 em Curitiba.

Para o professor de educação física Bruno Rodrigues da Silva, que acompanhou a equipe, foi uma competição de superação e o quarto lugar só valoriza o empenho dos atletas. ” Muito orgulhoso desta equipe aguerrida e tática que vem colocando em prática tudo que foi trabalhado ao longo desses anos. Agradeço a Deus por estar nos abençoando e nós guiando, a direção (diretora Ivanise e vice-diretora Rosangela) por todo apoio que é dado aos nossos alunos e equipe de professores. A união dos pais, porque sem eles não conseguiríamos chegar até aqui. O quarto lugar do Brasil representa muito pra nós, pois representamos o nosso Estado de Rondônia, Vilhena e o Cone Sul. Estamos juntos, foco e disciplina sempre”, comemorou.

O bom desempenho não foi um mero acaso, em 13 finais disputadas pelo Wilson Camargo, foram 12 títulos nos últimos anos. Entre os quais, 5 vezes campeão da fase municipal dos jogos escolares (2017, 2018,2019,2022 e 2023), 5 vezes campeão Regional Cone Sul (2017,2018,2019, 2022 e 2023), Campeão da fase estadual 2017 e 2023). Além disso foi vice campeão do estadual em 2018, em outras duas oportunidades o time ficou em terceiro lugar (2019 e 2022).

A equipe que ficou entre as quatro melhores do país neste ano, foi formada pelos atletas; Joao Victor (capitão), Gustavo Sanches, Rafael, Mateus Friederich, Afonso, Paulo, Alison, Feliphe Willian, Thailan e Kauã.

Além do professor Bruno, a delegação teve a presença de João Luiz Maleski, pai de um dos atletas que representou os demais.