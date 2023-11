O ex-vereador de Pimenteiras do Oeste, Ramon Lima das Neves, 31 anos, morreu na madrugada deste sábado, 4, num hospital de Cacoal.

Ele foi vítima de câncer no estômago e tratava da doença desde o início do ano. Fez cirurgia numa unidade de saúde de Cacoal e estava internado há dois meses.

A morte do ex-parlamentar aconteceu por volta das 5h; deixa esposa e dois filhos.

A prefeita Valéria Garcia lamentou o falecimento do ex-parlamentar, afirmando que “Ramon Lima das Neves foi um homem integro, humano, que lutou por grandes causas sociais e de preservação de sua cultura em nossa cidade, sempre ajudando a construir, desenvolver e melhorar a qualidade de vida de Pimenteiras e sua comunidade”.

E continuou: “Sem dúvida, ele foi um político exemplar, um cidadão honrado, um excelente marido e pai, nos deixará lembranças e ficará para sempre marcado na história de Pimenteiras. Neste momento doloroso, venho extremar meus sentimentos, em nome de todos os pimenteirenses, e me solidarizar com a família. Rogo a Deus que no aconchego de seus braços receba este ente querido, e que no calor de seu imenso coração conforte a todos por esta grande perda. Neste momento de dor manifesto minhas sentidas condolências aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte a todos”.