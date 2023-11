O Brasil é um país de jovens. A afirmação é correta, mas não se pode ignorar que a população brasileira tem vivido cada vez mais, atingindo idades que ultrapassam os 100 anos.

No último Censo do IBGE, no ano passado, o país registrava 37 mil centenários, mais do que 10 por cento do que uma década antes. A Bahia é onde há mais pessoas longevas: são 5.336 idosos com mais de 100 anos de vida – pelo menos dois deles com mais de 105 anos representando algo em torno de 0,003 por cento dos 15 milhões e 300 milhões de almas do Estado baiano.

Rondônia também tem seus moradores que passaram dos 100 anos. São pelo menos 147 rondonienses, 52 homens e 95 mulheres, que chegaram a essa marca rara em relação à média de vida no Brasil. O número de idosos entre nós, no Estado, também cresceu bastante em relação ao Censo de 2010. Hoje, na faixa etária dos 60 anos, existem nada menos do que 195.126 pessoas, das quais 96.635 homens e 98.491 mulheres.

Infelizmente, temos pelo menos um dado extremamente negativo: o rondoniense vive bem abaixo da média nacional. No país inteiro, a expectativa de vida chega a 77 anos, enquanto aqui, nessas terras de Rondon, o tempo médio é bem menor: menos de 72 anos, O terceiro pior do país, segundo os últimos dados oficiais, ainda de 2019. No país, há também outro dado em que temos minoria. Enquanto por aqui a população considerada idosa mal passa dos 12 por cento, no país inteiro a média é maior: 14,7 por cento. O número de pessoas com mais de 60 anos, em todo o país, está batendo nos 31 milhões e 200 mil, tendo crescido quase 40 por cento na última década.

Para informar a quem de direito, principalmente os governos do Estado e Prefeituras, sobre a importância de se criar políticas públicas que beneficiem este público significativo, vale informar sobre os dados oficiais do último Censo do IBGE. Como curiosidade, neste domingo em que se tem um pouco de tempo para ler, vão aí dados do IBGE sobre idosos em Rondônia. Na faixa etária dos 60 aos 64 anos, são 67.745 rondonienses (33.965 homens; 33.780 mulheres); entre 65 e 69 anos: 50,232 (25.122 homens, 25.110 mulheres); de 70 a 74 anos, 33.128, com 16.048 homens e 17.080; entre 75 e 79 anos, 21.246, com 10.561 homens e 10.685; de 80 a 84 anos, são 13.194, com 6.590 homens e 6.604 mulheres; de 85 a 89 anos, são 6.353 pessoas, com 3.301 homens e 3.352 mulheres; de 90 a 94 anos, 1.188 homens e 1.263 mulheres, num total de 2.451 rondonienses; de 95 a 99 anos, são apenas 630 pessoas, com 293 homens e 337 mulheres. Por fim, os com 100 ou mais anos são 147, com 95 mulheres e apenas 52 homens.

UM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA (SEM ASSINATURA) TENTA INTIMIDAR UM VELHO JORNALISTA

Num longo e agressivo texto, recheado de frases tentando afirmar que este Blog teria publicado mentiras em relação à eleição do Sintero, certamente imaginando algum temor de parte deste escriba, numa correspondência sem assinatura, a Comissão Eleitoral do Sintero, exige Direito de Resposta Extra Judicial sobre publicação neste espaço. Há contestação até em relação a um primeiro resultado da eleição, informação retirada do próprio site do Sintero. Com termos agressivos e sequer com alguém se responsabilizando por eles, critica-se várias questões abordadas num texto de opinião. É importante ressaltar que este blog não divulgou nem 10 por cento das denúncias que recebeu, em relação à disputa do Sintero, exatamente pela preocupação em checar informações com mais de uma fonte. Com relação à Comissão Eleitoral, o que não se escreveu, mas se afirma, é que ela tinha, senão no seu todo, mas na imensa maioria, uma representação de pessoas com simpatia pela chapa de situação, que venceu o pleito. A informação de que as 60 urnas eram levadas por representantes da Comissão, foi dada a este espaço por uma fonte ligada à oposição, que tem nome, sobrenome e watts app. Querer ter informações de apenas uma versão dos fatos, é comum por quem acha que pode impor sua verdade e suas opiniões sobre os outros. Um jornalista de 70 anos de idade, com 54 anos de carreira, com um blog que, em seis anos, jamais teve uma informação contestada, certamente não teme esse tipo de ameaça. Se o temesse, estaria na profissão errada. (Sérgio Pires)

ADVERSÁRIOS NO ANO PASSADO, O SENADOR MARCOS ROGÉRIO E O PREFEITO HILDON CHAVES ENSAIAM UMA REAPROXIMAÇÃO

Ah, a política! Ela nunca deixa de surpreender, mesmo que aquilo que a envolve não deixe de ser uma espécie de repetição. Neste momento, no contexto da política rondoniense, está ocorrendo mais um episódio visto com surpresa, mas apenas para quem não tem o hábito de compreender as nuances dos bastidores. Depois de unidos quase como se fossem um só, na última campanha para o Governo, Marcos Rocha e Hildon Chaves acabaram se afastando. Não muito, mas houve sim momentos de tensão. Muitos dos problemas já foram contornados, mas não todos. Quem então se reaproximou de Hildon, de quem já esteve bem mais próximo? Isso mesmo, o adversário de 2022. O senador Marcos Rogério, que ainda tenta se transformar no principal opositor do atual governo rondoniense e que perdeu a eleição, com Rocha tendo o apoio fundamental de Hildon Chaves, começa a se aproximar do Prédio do Relógio, sede do governo municipal. Dias atrás, Rogério desembarcou no aeroporto de Porto Velho e fez um esforço especial para correr até as obras da Rodoviária (convidado pela equipe de Hildon) onde o Prefeito recebia autoridades e imprensa. Numa entrevista à SICTV, o senador fez questão de rasgar elogios à obra e a sua realização. Claro que as novas relações ainda são embrionárias, mas fontes dignas de confiança dizem que as conversas prosseguem. Ah, as nuvens mutantes da política!

NESTA SEMANA, COMEÇA A MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONCLUSÃO DO HOSPITAL DE GUAJARÁ MIRIM

A próxima semana é decisiva para duas obras muito importantes para Rondônia, na área da saúde pública. De terça a quinta-feira, ou seja, entre os dias 7 e 9 deste novembro, três reuniões vão definir os detalhes para a conclusão tão esperada do Hospital de Guajará Mirim (uma obra de quase 20 milhões de reais) e, também, para definir os detalhes da reforma total do Cemetron, um hospital de referência na Amazônia e no país, no tratamento de doenças tropicais. Na terça, ocorrerá uma reunião entre a equipe da Secretaria de Saúde do Estado, a Sesau e a equipe de Comunicação do governo, liderada por Rosângela Silva, com o gerente de operações da Unops, a empresa que tem a autorização para contratar quem vai executar a obra em Guajará. O evento terá o comando do secretário Jeferson Rocha, titular da saúde do Estado. A corrida contra o tempo, para que Guajará ganhe logo seu hospital, pronto e funcionando, prossegue na quarta-feira, quando o representante da Unops e a equipe da Sesau estarão acompanhando a montagem do canteiro de obras do hospital, montagem dos tapumes e outros detalhes para que o trabalhe comece logo e tudo esteja concluído em breve. A última agenda deste pacote de pesados investimentos que o Estado fará na melhoria da qualidade da saúde, será uma visita do secretário Jeferson, equipe técnica da Sesau e da Unops ao Cemetron. Ali, serão definidos os últimos detalhes para a licitação, em andamento, para a reforma do hospital.

FALTA ATENDER MAIS EXIGÊNCIAS DOS BOMBEIROS PARA ANUNCIAR DATA DA ABERTURA DO COMPLEXO DA EFMM PARA O PÚBLICO

Mais um pouco, entre 15 e 20 dias. Esse é o prazo que a Prefeitura de Porto Velho está calculando para que sejam superados os últimos obstáculos para que possa ser acertado, com a empresa vencedora da licitação, a escolha da data para reinauguração da Praça da Estrada Madeira/Mamoré. A obra está concluída, para esta fase inicial (vão faltar ainda e demorará completar todo o Museu com as peças da antiga ferrovia, que ainda estão sendo reunidas) mas até agora não foi entregue à população por questões burocráticas. O último empecilho está sendo registrado há quase um ano, segundo um importante assessor do prefeito Hildon Chaves. Trata-se das exigências impostas pelo Corpo de Bombeiros, para surpresa geral. “O processo vai e volta, com novas exigências”, comentou. O assunto está sendo discutido diretamente com a Santo Antônio Energia, que patrocinou toda a reforma da estrutura, como compensação da Hidrelétrica. O Complexo da EFMM como e só poderá ser entregue para a visitação pública quando todos os detalhes que fazem parte do enorme rol de determinações dos Bombeiros sejam cumpridos. Só então se poderá anunciar oficialmente a data da inauguração.

TRAFICANTES IDIOTAS CAEM FÁCIL NAS MÃOS DA PF, TENTANDO TRANSPORTAR DROGAS PELO AEROPORTO DE PORTO VELHO

Idiotice? Burrice total? Ou os donos da droga a experimentam, antes de tentarem embarcar no aeroporto de Porto Velho, transportando cocaína, principalmente, para outras regiões do país? É inacreditável que pequenos traficantes aceitem uma prisão óbvia, já que o aeroporto internacional de Porto Velho, tão perto da Bolívia, de onde a maioria da droga vem, tem um policiamento diferenciado, com a Polícia Federal usando policiais experientes e cães farejadores, na checagem das bagagens. Apenas nesta semana, dois passageiros tentaram, ingenuamente, passar pela fiscalização da PF. Um deles levava droga enrolada em volta do peito. Coisa de amador. No outro, a tentativa foi de transportar a droga dentro de uma mala, embarcada como bagagem. Nos últimos tempos, pelo menos uma dezena de otários/traficantes caíram nas mãos da PF, imaginando que sairiam ilesos, livres e com muita grana a usufruir. Obviamente o que lhes acontece é que, em 100 por cento deste tipo de tentativa, a vitória é dos “mocinhos”, da lei e não dos bandidos. Pegos, desesperam-se. Podem pegar até 17 anos de cadeia. Não pegam todos eles essa e outras penas que deveriam ser mais pesadas porque aqui é o Brasil, onde as leis são amigas dos criminosos.

MAIS DE 15 MIL FOCOS DE INCÊNDIO NO AMAZONAS. MANAUS ESTÁ HÁ UMA SEMANA RESPIRANDO FUMAÇA, SOB O SILÊNCIO DOS AMBIENTALISTAS

Onde eles estão? Cadê as ONGs e os artistas que lacravam contra as queimadas e culpavam o governo Bolsonaro? Onde está a ministra Marina Silva, a Rainha das ONGs, que, quase um ano depois de estar no poder, ainda culpa o governo anterior pelas queimadas históricas da Amazônia? O silêncio é escandaloso. A não ser para criar factoides e colocar a culpa nos outros – agora fora do poder – as vozes que berravam em defesa da Amazônia se calam, vergonhosamente, quando na região de Manaus, por exemplo, já se registram centenas e centenas de queimadas e, em todo o Amazonas, mais de 15 mil focos de incêndio. A Capital dos manauaras está sob densa fumaça há uma semana, período em que não foi tomada nenhuma atitude prática, absolutamente nada foi feito para ao menos amenizar a crise que deixa o ar quase irrespirável, numa das maiores capitais do país, há várias semanas. Onde estão os fiscais do Ibama, para destruírem máquinas, equipamentos e tratores onde estão havendo as queimadas? Cadê a Força Nacional, Marinha, Polícia Federal e Polícia Ambiental, tão ávidos em destruir balsas de garimpeiros, que não conseguem fazer uma ação conjunta que combata as queimadas, com ocorrências em número jamais visto na nossa região? Lacrar, cobrar, usar discurso malandro para atacar adversários políticos é moleza. Difícil é superar a hipocrisia e cobrar de quem deve ser cobrado, pela inação, pela inércia, pela incompetência. Todos em brutal silêncio! Lamentável.

O BRASIL TEM TANTAS FACULDADES DE MEDICINA QUANTO A ÍNDIA, COM UMA POPULAÇÃO SETE VEZES MAIOR QUE A NOSSA

São 389 instituições que oferecem cursos de Medicina no Brasil, com 42 mil vagas disponibilizadas todos os anos. Sem a criação de novos cursos até 2030, o Brasil já ultrapassaria a proporção de 3,5 médicos por mil habitantes, índice considerado ideal pelo MEC. Esse número supera, inclusive, a densidade médica registrada na média dos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE). Como reiterou Hiran Gallo, só a Índia, com população sete vezes maior que a nossa, tem mais cursos médicos do que o Brasil. Na avaliação do CFM, o País não precisa de mais faculdades de Medicina, pois as que já existem têm capacidade suficiente para atender à demanda nacional por profissionais de saúde. Essas foram apenas algumas das informações que o rondoniense Hiran Gallo, presidente do Conselho Federal de Medicina, órgão que reúne mais de meio milhão de médicos no país, levou ao ministro da Educação, Camilo Santana, na defesa de que o Brasil já tem cursos de Medicina suficientes e que não há necessidade de autorizar novos. No encontro, Hiran Gallo e outros representantes do CFM e organizações médicas reiteraram a contrariedade do CFM com os processos em curso para novas autorizações. O presidente do CFM lembrou, ainda, que “decisões do governo nesse sentido são desnecessárias”. Na audiência, o ministro Camilo Santana disse concordar com a importância de se criar mecanismos para qualificar e organizar o ensino médico no País. A batalha do CFM em relação aos cursos de Medicina e à qualidade do ensino continua.

PIRATARIA VOLTA AO RIO MADEIRA COM BANDO ORGANIZADO, USANDO METRALHADORA E ATACANDO BARCO ENCALHADO

As autoridades policiais e a Marinha precisam agir e agir logo, para combater a pirataria que voltou com toda a força no rio Madeira. Agora os criminosos estão muito bem organizados, usando até rádio-frequência, comunicadores e fortemente armados. O grupo atacou uma embarcação, nesta semana, usando inclusive uma metralhadora, segundo publicou o site Rondoniagora. Várias pessoas foram atacadas, trancadas num compartimento do barco, enquanto os bandidos faziam uma verdadeira “limpeza”, roubando toda a carga de mais de 500 televisores, além de dinheiro, celulares e outros pertences. Com as águas do Madeira ainda muito baixas, algumas embarcações acabam encalhando, ficando por vezes por longas horas, senão dias, esperando socorro ou que as águas subam um pouco, para poderem continuar a viagem. No caso do ataque à embarcação, que vinha de Manaus para Porto Velho, foi o que aconteceu. Os bandidos, sempre atentos e organizados, tiveram tempo para preparar o ataque, pegando de surpresa a todos os tripulantes e passageiros. Os ataques de piratas do rio são constantes, mas é a primeira vez que se sabe de um grupo com pelo menos uma dúzia de bandidos, com várias pequenas embarcações, armados e prontos para tudo, atacando pessoas desarmadas e à mercê deles. Afinal, nossas autoridades vão agir ou não?

PERGUNTINHA

Na sua opinião, foi justa a vitória do Fluminense, pela primeira vez campeão da Taça Libertadores da América, no jogo épico deste sábado contra o Boca Juniors, no Maracanã?