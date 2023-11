A vereadora Vivian Repessold, conhecida como “Professora Vivian” do PP de Vilhena, compartilhou com a população sua autoavaliação sobre os primeiros três anos de seu mandato.

Em uma entrevista recente ao Extra de Rondônia, destacou a complexidade enfrentada no cenário político local, enfatizando a dificuldade gerada pelas constantes trocas de prefeito e seus impactos no Legislativo.

Segundo a vereadora, as mudanças frequentes no Executivo afetaram significativamente o trabalho do Legislativo, causando desestruturação e reinício constante das atividades. Ela ressaltou os desafios enfrentados na área da Saúde e Educação, afetados pelas sucessivas trocas administrativas.

Vivian lembrou das metas estabelecidas durante sua campanha, especialmente voltadas para os servidores municipais, uma categoria da qual faz parte. Destacou a conquista do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para várias profissões, implementado durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Japonês. Apesar de não estar sendo cumprido pelo prefeito atual, ela acredita que um dia será efetivado.

No que diz respeito à polêmica sobre o pagamento do piso salarial dos servidores da Educação, a vereadora, uma das figuras centrais no embate com o prefeito Flori Cordeiro Junior (Podemos), afirmou não se arrepender e estaria disposta a agir da mesma forma novamente, se necessário. Ela expressou preocupação com a priorização da saúde em detrimento de serviços que necessitam de melhorias evidentes.

A “Professora Vivian” reconheceu a frustração por não conseguir implementar projetos de qualificação profissional para famílias de baixa renda e mulheres vítimas de violência, devido à falta de apoio do Executivo. Mesmo com as dificuldades, ela acredita que seu desempenho justifica a continuidade no cargo e planeja concorrer a um novo mandato.

A postura desafiadora e a busca por soluções em um contexto político complexo destacam o comprometimento da vereadora Vivian com suas responsabilidades na Câmara de Vilhena.

A representante do PP reforçou seu compromisso em continuar enfrentando as adversidades e trabalhando para alcançar soluções que impactem positivamente a comunidade local, mantendo sua postura firme diante das dificuldades encontradas.