Uma motocicleta Honda NXR 150 Bros KS, de cor preta, ano 2009 – placa NJN-5I44/Corumbiara, foi furtada provavelmente na noite sábado, 4, na área rural de Vilhena.

De acordo com Denis Douglas (vítima), relatou a reportagem do Extra de Rondônia, que na noite de sábado foi acampar com alguns amigos na Capa 145 – na segunda ponte do Rio Piracolino, e deixou sua motocicleta nas proximidades da estrada.

Contudo, na manhã deste domingo, 5, por volta das 08h percebeu que o veículo não estava mais no local. A vítima acionou a Polícia Militar (PM) para registrar a ocorrência. A guarnição fez buscas pela região, mas não localizou a motocicleta.

Qualquer informação que leve a localização do veículo ligar (69) 9-8454-4155 falar com Denis – 190 Polícia Militar ou 192 Polícia Civil 197.