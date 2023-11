Em um marco importante em sua carreira acadêmica, o Doutor Aparício Carvalho de Moraes, Magnifico Reitor do Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA), teve sua tese de doutorado aprovada em uma defesa pública no dia 23/10/2023 na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal, com a tese “Desenvolvimento Científico da Região Norte do Brasil: uma Análise da Contribuição dos Comitês de Ética em Pesquisa,” com a orientação do renomado professor catedrático Doutor Rui Nunes, com a coorientação da respeitável professora Doutora Ivone Duarte.

A defesa pública da tese foi um evento de destaque na comunidade acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em Portugal, contou com um júri experiente e muito bem selecionado, Presidido pelo Professor Doutor Manuel Jesus Falcão Pestana Vasconcelos – Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Portugal), como Arguentes a Doutora Eva Dias Costa – Universidade Portucalense Infante D. Henrique (Portugal), Doutora Laine Moraes Dias – Hospital Universitário João de Barros Barreto (Brasil) Doutora Liliana Fernanda da Conceição Teixeira – Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), e ainda, participaram como membros o Doutor José Hiran Gallo – Presidente do Conselho Federal de Medicina – CFM (Brasil), a professora catedrática Doutora Guilhermina Rego – Faculdade Medicina da Universidade do Porto (Portugal), e o orientador professor catedrático Doutor Rui Nunes – Faculdade Medicina da Universidade do Porto (Portugal).

A defesa pública de tese, contou também com a participação dos alunos e professores do programa doutoral em Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, além de convidados e familiares.

O orientador da tese, Dr. Rui Nunes, é uma autoridade em Bioética e um acadêmico de renome internacional. Sua orientação desempenhou um papel fundamental no sucesso desse trabalho. A coorientadora, Dra. Ivone Duarte, também é uma figura respeitada no campo da Bioética, contribuindo para a excelência do trabalho desenvolvido pelo Reitor da FIMCA.

A tese examina de forma diligente o papel dos Comitês de Ética em Pesquisa para o progresso científico da região Norte do Brasil. Com uma abordagem pedagógica, o Doutor Aparício Carvalho, apresenta o impacto do trabalho e das práticas éticas e regulatórias na pesquisa e no desenvolvimento científico na Região Norte, destacando a importância dos pesquisadores e profissionais membros dos Comitês de Ética em Pesquisa como guardiã da defesa e integridade dos participantes da pesquisa científica.

Doutor Aparício Carvalho é uma figura de destaque na área gestão acadêmica e administrativa no ensino superior. Além da sua atuação como Reitor da FIMCA, ele sempre tem demonstrado um compromisso incansável com o avanço do conhecimento e da ética na pesquisa científica. Sua tese de doutorado é um testemunho de seu profundo envolvimento na área de Bioética e seu desejo de contribuir para o desenvolvimento científico da Região Norte do Brasil.

A aprovação de sua tese é uma conquista notável e um testemunho de seu compromisso com a pesquisa científica ética e o desenvolvimento da Região Norte do Brasil, marcando mais uma etapa significativa na carreira do Doutor Aparício Carvalho.

A comunidade acadêmica, bem como a FIMCA e a Região Norte do Brasil, têm motivos para se orgulhar dessa importante contribuição para a Bioética e o desenvolvimento científico, bem como, aguardamos por suas futuras contribuições para o avanço do conhecimento e da ética na pesquisa.