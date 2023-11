Um homem identificado pela inicial P., de 68 anos, foi detido no domingo, 5, suspeito de molestar a vizinha de 49, e quando o filho dela foi tirar satisfação com ele, o idoso teria o ameaçado apontando uma suposta espingarda em sua direção.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi enviada até uma casa na Rua 1709, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, onde informação dava conta que um homem de 68 anos havia molestado uma mulher de 49 e ameaçado o filho dela com uma espingarda.

Ao chegar no local, a vítima contou aos policiais que por volta das 13h chegou em sua casa e seu vizinho P., estava no quintal, a vítima perguntou o que ele estava fazendo e P., disse que estava vendo os pintinhos no galinheiro e que eles estavam sem ração.

A vítima falou para o homem que iria pegar a ração dentro de casa, quando ela entrou na residência para pegar o alimento, o suspeito deu dois tapas em suas nádegas, a vítima relatou que falou para P., a respeitar, mesmo assim o idoso ignorou e a agarrou pelas costas.

A vítima disse que iria denunciá-lo, haja vista, que não era a primeira vez que ele a molestava e desta vez não iria ficar calada, e que seu filho ao chegar em casa viu que a mãe estava chorando e perguntou o que havia acontecido e a mãe contou a ele que há algum tempo o vizinho vem a molestando, com isso, o rapaz foi tirar satisfação com o suspeito, mantendo distância da casa do idoso, no qual aparentemente não gostou e teria apontou uma espingarda em sua direção.

Todavia, os policiais revistaram uma caminhonete, onde supostamente o idoso teria escondido arma, mas os militares encontraram apenas uma barra de ferro dentro do veículo.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.