Saiba como o clima irá se comportar nesta quarta-feira (7) em todas as regiões do Brasil:

Sul

São esperadas pancadas de chuva na metade sul do Rio Grande do Sul devido à chegada do sistema que pode provocar volumes em torno de 15 a 20 milímetros no sul do estado. Tem risco também para temporais com ventos, raios e eventual queda de granizo nas cidades mais próximas a fronteira com o Uruguai. Enquanto isso, o tempo seco e quente persiste nas demais áreas da região.

Sudeste

A chuva será muito rápida e isolada no oeste de São Paulo e triângulo mineiro. Volumes abaixo de 5 milímetros são esperados, então de modo geral, mal deve chover. Em praticamente todo o Sudeste, a condição é de céu claro, ensolarado, sem nuvens e muito quente.

Centro-Oeste

São esperadas pancadas de chuva em boa parte da região, mesmo que rápidas e isoladas como é o caso de Mato Grosso do Sul e Goiás. No noroeste de Mato Grosso, a situação é diferente. Uma chuva mais organizada e mais intensa também com volumes acima dos 50 milímetros, o que pode gerar transtornos, mas também reposição hídrica.

Nordeste

Nesta quarta-feira são esperadas algumas pancadas ainda, mas de maneira rápida, mal distribuída e sem grande intensidade. Os volumes devem variar entre 5 e 20 milímetros desde o Maranhão até a Bahia.

Norte

Pancadas de chuva são esperadas nesta quarta-feira na maior parte da região, inclusive com volumes expressivos e riscos de temporais com ventos, raios e até queda de granizo. O maior acumulado pode ser registrado no Amazonas e no Pará, cerca de 70 milímetros. No norte do Tocantins, no norte do Pará e no Amapá, a condição ainda é de tempo seco.