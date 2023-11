O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) visitou o município de Mirante da Serra neste último final de semana, onde fez a entrega de equipamentos para associações de produtores rurais e ouviu reivindicações da população.

Ele entregou também nota de empenho, no valor de R$ 1 milhão, para a recuperação das estradas rurais do município. Cirone esteve acompanhado pelo vereador licenciado e atual secretário de obras, Hilton Emerick “Cagado” e pelo prefeito Evaldo Duarte.

Foram contempladas com recursos viabilizados por Cirone, a Associação ASPROCONSA LH 54, que recebeu uma plantadeira e adubadeira, a ASPRUMING, uma grade niveladora e a ASPRONU LH 68, um secador rotativo de café. O deputado também visitou a Associação do Povo Indígena Amondawa e a ASPRUNU. Segundo Cirone, o apoio do governador Marcos Rocha tem sido fundamental no atendimento das reivindicações feitas pelas associações rurais.

Quanto a liberação de R$ 1 milhão para a recuperação das estradas rurais do município, Cirone informou que as obras serão executadas por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Segundo ele, a recuperação das estradas vai facilitar a vida dos moradores da área rural, inclusive no que diz respeito ao deslocamento dos agricultores até a cidade e no que se refere ao transporte escolar. “Estamos atentos as necessidades da nossa população e vamos continuar trabalhando para que essas reivindicações sejam atendidas”, afirmou.

O deputado também solicitou ao Governo do Estado, por meio da Casa Civil e do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a liberação de recursos para a aquisição de 200 toneladas de massa asfáltica, para atender o município de Mirante da Serra, no recapeamento de ruas e avenidas da cidade.