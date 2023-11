No último domingo, o estádio Portal da Amazônia recebeu as finais da Copa Cidade de Futebol de Campo, em Vilhena.

O campeonato foi concluído após quase quatro meses de competição, com os títulos do Fofão EC na categoria veterano e da Academia Atlética no aberto.

A tarde de jogos começou às 17h com a final da categoria veterano entre a equipe do Fofão EC, que ficou com o título após a vitória de 3 a 1 contra a equipe Trator Campo/Metalúrgica Metal Ferro. A segunda final foi o confronto entre a Academia Atlética e a PL Contabilidade no aberto. O título ficou com a Academia Atlética após a vitória por 2 a 0.

A Copa Cidade de 2023 contou com a participação de 20 equipes, sendo 6 equipes na categoria veterano e 14 na categoria aberto. A premiação total da competição foi de R$ 7.500. Na categoria veterano, o time do Fofão levou para casa R$ 1.600, enquanto o vice-campeão Trator Campo/Metalúrgica Metal Norte ficou com R$ 700. Na premiação da categoria aberta, a Academia Atlética faturou R$ 3.400, e o segundo colocado PL Contabilidade ficou com R$ 1.400.

Quanto à premiação individual, o goleiro Leandro, do Fofão, foi o menos vazado, e o colega de equipe Fernando foi o artilheiro, recebendo R$ 100 cada. Já na categoria aberto, o goleiro menos vazado foi Dida da equipe Academia Atlética, e o artilheiro foi o atacante Júnior do PL Contabilidade, ambos também recebendo R$ 100.

Veja as fotos das finais pelo link: https://bit.ly/CopaCidadeFinais.