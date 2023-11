A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Vilhena está dando início a mais uma atividade importante neste ano.

Hoje, começa o curso de Redação Oficial de Documentos, alinhado ao Manual de Redação da Presidência da República. A ação está sendo feita em parceria com o Curso de Letras do campus local da Universidade, com as aulas sendo ministradas pelo professor Leandro Wallace Menegolo.

Este curso faz parte da estratégia de valorização do funcionalismo público no Poder Legislativo de Vilhena. Capacitar os servidores é fundamental para dinamizar as atividades do Parlamento e trazer benefícios para a comunidade.

As aulas terão uma carga horária total de 20 horas, e se encerrarão no dia 29. A expectativa é que 25 servidores participem ativamente desse curso, buscando aprimorar suas habilidades em redação oficial.

Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer a capacidade dos servidores públicos, garantindo que estejam atualizados e aptos para produzir documentos oficiais de qualidade. Isso reflete diretamente na eficiência das ações do Parlamento, beneficiando toda a comunidade de Vilhena.

O compromisso com a formação continuada evidencia a busca constante por melhorias no serviço público, reforçando a importância do aprimoramento constante para atender às necessidades da população.