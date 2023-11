O Rolim de Moura é o novo campeão Rondoniense Sub-15, a conquista foi numa final emocionante diante do Ji-Paraná.

O Tigre da zona da mata abriu o placar aos 5 minutos logo após cobrança de escanteio. O time da casa conseguiu levar a vantagem para o intervalo, mas o Jipa não perdeu tempo e nos primeiros minutos da segunda etapa o Galo da BR empatou a partida que se manteve equilibrada até o apito final, com o empate em 1 a 1 a decisão foi para as penalidades.

E com muito nervosismo a garota foi para as cobranças dos pênaltis, o aproveitamento foi melhor para a garotada da casa, que venceu a disputa pelo placar de 3 a 1 e assim o Rolim de Moura conquistou pela primeira vez o Campeonato Rondoniense Sub-15 2023. O meia Pedro do Rolim foi o grande destaque da partida pelo o Rolim de Moura.

Para o coordenador do campeonato a competição apresentou bons jogos desde a primeira partida até a final, “a Federação fecha mais uma categoria com sucesso total parabéns ao Rolim de Moura grande campeão, a FFER e a partir de agora começamos a planejar as próximas competições de base para o ano de 2024, agradecemos também a parceria com a prefeitura de Rolim de Moura através da Autarquia Municipal de Esportes em nome do Zanetti e do prefeito Aldo, parabéns a todos pela estrutura e logística muito bem executada durante a competições tivemos grandes jogos no Cassolão e agradecer ao presidente Heitor Costa por toda determinação e apoio as competições de base” citou Leandro Bratti.

Além de Leandro Bratti a competição também recebeu apoio do vice presidente da FFER, José Natal, mesmo sem acompanhar os jogos no município de Rolim de Moura, Natal atuou em toda organização do Rondôniense Sub-15 “pra gente é uma alegria muito grande realizar mais uma competição das categorias de base, todos sabem da minha paixão por isso, então quero só agradecer a todos de Rolim de Moura ao prefeito Aldo e ao Zanetti da Autarquia de Esportes por essa bela parceria, com certeza vamos levar mais essa experiência positiva ao nosso presidente Heitor Costa que também é um incentivador das categorias de base, parabéns ao Rolim de Moura pelo título parabéns ao Ji-Paraná e a todas as equipes que participaram e abrilhantaram o nosso sub-15” finalizou José Natal Jacob.