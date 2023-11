O ex-deputado federal Lindomar Garçon rebateu críticas do prefeito Valteir Queiroz que, através das redes sociais, ironizou o ex-parlamentar sobre o reinício das obras de asfaltamento do projeto “Tchau Poeira”, em Candeias do Jamari.

Garcon publicou foto com o deputado estadual Alex Redano, informando que pediu ajuda para que o parlamentar interceda junto ao Governo para reinício das obras do “Tchau, Poeira” nas regiões de Triunfo, Candeias e Nova Samuel.

Valteir questionou dizendo se a declaração de Garcon foi uma mentira ou apenas equívoco. “Eu espero profundamente que seja um grande equívoco por parte do Ex Senhor Garçon, induzir a assessoria do Deputado Alex Redano esse erro que foi cometido hoje”, assevera.

Garcon disse que, embora os recursos destinados para o projeto estejam na prefeitura de Candeias do Jamari, a fiscalização e acompanhamento da obra são responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do Governo do Estado.

>>> LEIA, ABAIXO, O ESCLARECIMENTO NA ÍNTEGRA:

Reinício das obras do Tchau Poeira: Resposta às críticas do ex-prefeito Valteir

Candeias do Jamari, RO – No último pronunciamento, o ex-prefeito Valteir expressou duras críticas em relação à minha reivindicação junto ao presidente eleito da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (REPUBLICANOS), para o reinício das obras de asfaltamento do projeto Tchau Poeira em Candeias Do Jamari.

Eu Lindomar Garçon: Gostaria de esclarecer alguns pontos importantes.

Embora os recursos destinados para o projeto estejam na prefeitura de Candeias do Jamari, a fiscalização e acompanhamento da obra são responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Governo do Estado. Devido a essa razão, decidi recorrer ao deputado Alex Redano para que ele interceda e busque o retorno imediato das obras do Tchau Poeira, que estavam paralisadas nas regiões de Triunfo, Candeias e Nova Samuel.

Na minha visão, o que realmente importa para os munícipes de Candeias é a entrega dos benefícios à população.

Todos nós que temos o poder de ajudar o município neste momento difícil em que está passando, agimos de maneira oportuna.

Acredito que a política partidária deve ser deixada para o próximo ano, lembrando sempre que as políticas públicas em favor do nosso povo devem prevalecer.

Agradeço ao Governador Marcos Rocha por destinar recursos para os 52 municípios, incluindo Candeias do Jamari, por meio desse belo programa chamado Tchau Poeira.

Acredito que juntos, com o apoio do Deputado Alex Redano e do Governo do Estado, conseguiremos retomar as obras e proporcionar melhorias significativas para a nossa comunidade.

O compromisso com o bem-estar da população está acima de qualquer divergência política.

Continuarei trabalhando incansavelmente em prol do desenvolvimento de Candeias do Jamari e do bem comum de todos os munícipes.

Lindomar Garçon