Quase 90 propriedades rurais no município de Corumbiara foram atendidas com a instalação de manilhas do Projeto Porteira Adentro, que visa à melhoria da entrada de pequenas propriedades.

Para a execução do projeto, o deputado estadual Ezequiel Neiva destinou R$ 150 mil para a aquisição das manilhas, atendendo pedido do vereador Solon.

Ezequiel Neiva ressalta o investimento garantiu a melhoria da entrada de 88 propriedades rurais na Linha 04, sentido distrito do Alto Guarajus; na Linha 05 (Nova Fátima); e 2ª e 3ª Eixo (Assentamento Vanessa). O parlamentar destaca que a implantação das manilhas foi realizada pela prefeitura. “O prefeito Leandro da Saúde tem sido grande parceiro. Sem o trabalho da Secretaria de Obras o projeto não poderia ser executado”, observou.

O deputado enalteceu o empenho do vereador Solon para que o projeto pudesse ser realizado. Neiva disse que o vereador foi o responsável por mapear todas as propriedades que foram atendidas e ainda acompanhou a instalação das manilhadas em todas as 88 propriedades.