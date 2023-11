O autor do fato (suspeito) identificado pela inicial V., passou o dia consumindo bebidas alcoólicas e quando a vítima identificada pela inicial M., chegou em casa V., avançou contra ele com uma faca.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operação da Polícia Militar foi informada sobre uma tentativa de assassinato, em um alojamento de homens que estão trabalhando na construção do novo shopping, em Vilhena.

Com isso, uma guarnição foi enviada ao local para atender a ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegar no local, os militares identificaram os envolvidos, sendo M., (vítima), M., (testemunha) e V., (autor do fato), a vítima relatou que eles trabalham na obra do shopping, e que moram juntos em uma casa que é o alojamento da equipe, todos foram trabalhar menos V., que ficou na residência o dia todo, ingerindo bebida alcoólica e que por volta das 18h, quando chegou ele foi pegar água na geladeira e V., se apossou de uma faca e começou ameaçá-lo sem nenhum motivo e tentou golpeá-lo, mas a testemunha conseguiu tomar a faca de V., porém, na ação sofreu um corte na mão esquerda, em seguida a vítima saiu da residência para ligar para a polícia e nesse momento V., saiu atrás, pegou um tijolo e arremessou contra o seu rosto de M., causando uma lesão.

A testemunha mesmo ferida na mão conseguiu derrubar o suspeito e o imobilizou até a chegada da polícia. Contudo, V., ainda ameaçou a vítima dizendo que isso não iria ficar assim.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.