O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, pela Polícia Militar (PM), de Pimenteiras do Oeste. O pai, suspeito de ter abusado da filha menor de idade está sendo procurado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o Conselho Tutelar entrou em contado com a PM e informou que teria uma ocorrência de estupro de vulnerável.

Com isso, a guarnição deslocou até a escola onde a menina estuda e entrou em contado com a mãe dela, no qual havia sido informada pelos conselheiros sobre o ocorrido com sua filha.

Os conselheiros receberam a denúncia através da escola, dando conta que a menina havia sido molestada no ano de 2022 – e o pai era o principal suspeito. As informações ainda dão conta que a menina passou a ter comportamento diferenciado dos outros estudantes.

O fato foi registrado para que a Polícia Civil apure o caso e a vítima receba os cuidados necessários.