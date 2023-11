O ex-vereador Ataíde Ribeiro Gonçalves, o popular Ataíde Avezão, confirmou pré-candidatura a prefeito nas eleições municipais de 2024 em Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

Com ele, já são cinco os concorrentes à principal cadeira do Executivo Municipal Coloradense (leia mais AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Avezão destacou quatro pontos principais como foco do seu mandato, caso eleito: Saúde, estradas vicinais, apoio aos empresariado local e geração de emprego e renda.

Com relação à Saúde Pública, Avezão disse que seu projeto é fortalecer o setor em Colorado para fazer os primeiros procedimentos que não fazem há bastante tempo, como parto normal es pequenas cirurgias, como hérnia, laqueadura, cesárea, retirada de pedra na vesícula, retirada de cisto, quebradura interna, colocação de gesso. “Chega de colocar o paciente dentro de uma ambulância e mandar para o Hospital Regional de Vilhena, Cacoal ou Porto Velho. Com esses procedimentos, desafogaremos as outras unidades de saúde”, analisou.

Com relação às estradas vicinais, Avezão afirmou que executando cascalhamento compactado com saída de água, estarão beneficiando os produtos rurais, com o direito de ir e vir, além de garantir segurança ao transporte escolar.

Ele tem como foco o incentivo e apoio aos empresários visando a instalação de novas empresas, gerando emprego e renda no município. “O jovem tem que ir embora de Colorado para outra cidade porque não há emprego. Buscaremos investidores em outros Estados interessados em investir em Colorado.

Avezão também disse que pretende trabalhar em conjunto coma comunidade visando uma cidade limpa e bem cuidada, já que, segundo ele, “há muito tempo está abandonada”.