Um homem identificado pela inicial D., foi baleado após invadir uma casa armado com uma faca, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operação da Polícia Militar foi informada que havia acontecido uma tentativa de roubo em uma residência e que o suspeito havia sido baleado.

No local, um policial a paisana contou a guarnição que na casa moram seus sogros, e na hora da invasão havia duas mulheres na residência, e elas viram quando o bandido invadiu o imóvel com uma faca. Com medo, elas se trancaram na casa e ligaram para ele.

O ladrão batia na porta e mandava que abrissem. Em seguida, o policial chegou e o bandido entrou em um banheiro na área externa, o policial se identificou e ordenou que ele largasse a faca e se rendesse, mas o suspeito caminhou em direção ao policial para atacá-lo, com isso, o policial não teve outra alternativa e disparou na perna do bandido para imobilizá-lo.

O ladrão foi socorrido e levado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. A mãe e uma prima do suspeito contaram a polícia que pouco tempo antes o rapaz estava com duas facas e tinha as ameaçado.