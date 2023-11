DECORAÇÃO NATALINA As concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, comandadas pela empresária Poliana Miranda, estão belíssimas e chamando a atenção com sua decoração natalina, onde você pode fazer lindas e exclusivas fotos.

SIMPATIA NO ATENDIMENTO Registrei em sua sala de trabalho e onde atende a todos que a procuram, a sempre querida e atenciosa gerente de vendas Rute Mandrick das Concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO Registrei a supervisora de vendas Kawanny Camargo entre os consultores de vendas Lukas Prado e Pedro Fernandes das Concessionárias PEUGEOT e CITRÖEN em Cacoal do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

BELEZA E REQUINTE Registrei o empresário Wesley Garcia sócio proprietário da elegante DIMARE Móveis Planejados em Cacoal, com parte da equipe de vendas externas, projetistas e arquitetos. A moderna loja tem vários showrooms projetados por variados arquitetos e totalmente decorados com móveis e decoração da tradicional CASA & DECORAÇÃO. Na foto a arquiteta Alana Freitas, projetista Thiago Vasconcelos, arquitetos Diego Deicke e Jéssika Ribeiro.

PROMO WEEL CONSÓRCIO DO SICOOB FRONTEIRAS Na agência da renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, registrei a empresária e cooperada Lídia Luriko Yassuda Moreira da tradicional Farmácia YASSUDA com a gerente PF Sandra Cristina. A SICOOB FRONTEIRAS que soma mais de 19 mil cooperados em três estados Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está com a imperdível PROMO WEEK Consórcio do SICOOB, com DESCONTOS DE ATÉ 15% na taxa de administração do consórcio para carro, moto, imóvel e veículos pesados.

CONHECENDO O MICKEY Em temporada de férias na Flórida/EUA, minha primogênita arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e seu esposo Diogo Salvadori auditor do TCE/MS, fazem lindos e inesquecíveis passeios pelos parques da Disney em Orlando, com a filha Beatriz de um ano e dez meses.

CONHECENDO MIAMI Em temporada de férias na Flórida/EUA, minha primogênita arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e seu esposo Diogo Salvadori auditor do TCE/MS, com a filha Beatriz de um ano de dez meses, passeiam pela cidade de Miami, que é a segunda cidade mais populosa daquele estado, centro turístico é uma das cidades mais visitadas por turistas nos Estados Unidos, por causa de seu clima quente durante o ano inteiro, e pelas suas praias.

VISITA AO PRIMO GABRIEL LINHARES Durante temporada de férias na Flórida/EUA, minha primogênita arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e seu esposo Diogo Salvadori auditor do TCE/MS, com a filha Beatriz de um ano de dez meses, almoçaram no último sábado, dia quatro, com o primo Gabriel Linhares e sua namorada Stephanie Fernandes, que lá residem, trabalham e estudam. O encontro aconteceu na cidade de Pompano Beach, na Flórida, no condado de Broward.

VISITA AO PRIMO JÚNIOR LINHARES Durante temporada de férias na Flórida/EUA, minha primogênita arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e seu esposo Diogo Salvadori auditor do TCE/MS, com a filha Beatriz de um ano de dez meses, curtiram o último domingo, dia cinco, na residência do primo José Ricardo Linhares Júnior, que mora em confortável e bonito condomínio em Orlando, com a esposa Sarath Machado Linhares e o filho Joaquim.

CASA MAIS … CAMA, MESA E BANHO Moderna, linda e funcional a mais nova loja de Cama, Mesa e Banho inaugurada pela arquiteta Andressa Zampoli na avenida Porto Velho, em Cacoal/RO. Elegância e sofisticação nas famosas marcas comercializadas se juntam ao bom gosto da arquiteta.

COACH RAFAELA ANGELO – Treinando Líderes Em Cacoal/RO, na última semana, a profissional disputada por grandes empresas, coach RAFAELA ANGELO desenvolveu projeto “Treinando Líderes” com foco em resultados, com a equipe do CACOAL SELVA PARK. Com certeza a profissional recebeu inúmeros elogios da turma animada e dedicada daquele maravilhoso empreendimento. FISIOTERAPEUTA MARCIO AKIO NAKANISHI Sempre se inovando e em busca de conhecimento, o fisioterapeuta MARCIO AKIO NAKANISHI com disputada agenda em Cacoal/RO, participou do curso TOG Tratamento Osteopático Global com o renomado francês Frederic Delater. Foram dois intensos dias de pura prática em Brasília/DF.