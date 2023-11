Laércio Torres assumiu a Secretaria Municipal de Obras de Vilhena há 16 meses e enfrenta um desafio gigantesco: atender a uma demanda urbana crescente.

Essa é a declaração do titular da Semosp, que visitou a redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 8.

De acordo com Laércio, a cidade se depara com mais de 300 quilômetros de novas vias urbanas sem pavimentação, desprovidas de saneamento e com problemas geográficos, como erosões.

Diante desse cenário, Laércio disse que a estratégia adotada tem sido um planejamento emergencial combinado com ações de longo prazo. “A administração demanda paciência, união entre os poderes e a busca por recursos externos. A equipe de trabalho e o parque de máquinas são de qualidade, porém, é vital ressaltar que a demanda é imensa e os desafios são inúmeros”, explica.

Com a temporada chuvosa se aproximando, Laércio afirma que a Semosp está se preparando com medidas preventivas e paliativas para minimizar os danos. A limpeza dos bueiros e outras ações estão em andamento, mas a cooperação da comunidade é essencial: “Vamos reduzir o lixo nas ruas, pois é o que entope as vias”, destaca.

Durante os 16 meses de gestão, Laércio garante que houve o suporte de máquinas por meio do apoio de parlamentares e investimentos com recursos próprios. Entretanto, mesmo com esses esforços, a demanda é tão alta que se fosse dobrado o número de máquinas e de pessoal, ainda assim haveria problemas decorrentes do acúmulo de demandas.

Na área rural, o secretário explica que foram realizados trabalhos significativos, com intervenções em 30 pontos críticos. No entanto, há muito serviço a ser feito, considerando os 500 quilômetros de extensão na área rural.

Ele disse que, apesar do revés do programa “Tchau Poeira” em Vilhena, a cidade obteve um avanço, com a pavimentação de 30 quilômetros de asfalto este ano e a previsão de iniciar cerca de 15 quilômetros no próximo ano.

Em resumo, segundo Laércio, os 16 meses à frente da pasta foram desafiadores em Vilhena e o foco tem sido na resolução emergencial dos problemas urbanos, enquanto se busca estabelecer projetos duradouros para a cidade. “A busca por recursos, o apoio da comunidade e um planejamento consistente são cruciais para superar os desafios presentes e futuros”, ressaltou.