Em um reconhecimento acentuado aos serviços prestados à comunidade, dois policiais militares de Vilhena que integram a Força Nacional, receberam “Moção de Aplauso” em uma cerimônia especial realizada na quarta-feira, 8.

A homenagem destaca a dedicação e o comprometimento desses profissionais em manter a segurança e o bem-estar da população.

A cerimônia, realizada na Câmara Municipal de Vereadores em Santarém no Pará, reuniu membros da comunidade e autoridades.

Durante o evento, os policiais de Vilhena 3° SGT PMRO Moraes e o CB PMRO Stevanelli, foram elogiados por suas ações exemplares em diversos aspectos do trabalho policial, pelos excelentes serviços prestados na atuação contra incêndios florestais no Município de Santarém e região, se destacando na operação “Guardiões do BIOMA / Queimadas II – PA que se encontra-se em curso na região em questão e se dá através da mobilização dos Militares do Estado do Mato Grosso; Sergipe; Pará e Rondônia através da Força Nacional de Segurança Pública, na qual juntos somam esforços na prevenção e preservação do meio ambiente.

A entrega da Moção de Aplauso reforçou a importância de reconhecer o trabalho incansável dos policiais, que enfrentam desafios diários para proteger a comunidade. A cerimônia também serviu como um lembrete da necessidade de apoiar e valorizar aqueles que se dedicam a manter a segurança e a ordem em nossa sociedade.