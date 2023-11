O Vilhenense Esportivo Clube do município de Vilhena oficializou nesta semana o pedido de licenciamento das competições profissionais pelo período de dois anos, o documento assinado pelo presidente Waldir Kurtz confirma o que o clube havia divulgado em suas redes sociais.

No ofício encaminhado a FFER o presidente Waldir relatou as dificuldades que forçaram o afastamento do clube por dois anos das competições profissionais.

“O clube passa por um momento delicado de ordem financeira, e por sempre prezar por sua saúde econômica e cumprimento com todos seus compromissos se faz necessário o afastamento das disputa das competições profissionais realizadas por esta federação” justificou Waldir.

Com o afastamento do Vilhenense, o Departamento de Competições da FFER realiza ainda neste mês o Conselho Arbitral do Rondoniense Série A 2024, para definição de tabela e regulamento.