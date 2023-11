O deputado Cirone Deiró recentemente se reuniu com o diretor geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, Éder Fernandes, para cobrar recuperação imediata da Rodovia 471, que liga o município de Ministro Andreazza à BR 364, na região da Capital do Café.

Durante a reunião, Cirone destacou a importância crucial dessa rodovia para a região, ressaltando a necessidade urgente e indispensável de melhorias para garantir a segurança, mobilidade dos moradores locais, o escoamento da produção e o desenvolvimento econômico da região.

De acordo com o deputado Cirone, é fundamental que o DER aja prontamente para resolver os problemas enfrentados pelos moradores com a falta de manutenção da Rodovia 471. “Estou otimista com a execução imediata das obras de micro revestimentos e a sinalização vertical e horizontal da referida rodovia. O diretor do DER me informou que recebeu a determinação do governador Marcos Rocha para agilizar as obras de manutenção e recuperação das rodovias estaduais como forma de garantir a trafegabilidade das mesmas”, afirmou.

Cirone destacou que a área ao longo da rodovia 471 é reconhecida por sua notável produção agrícola e pecuária. Transporte de gado, café, milho e diversas outras commodities são atividades essenciais para o sustento e prosperidade das comunidades locais. “Portanto, a execução dessas obras é fundamental para garantir a eficiência logística e a segurança desses produtos, bem como promover uma melhoria significativa na qualidade de vida dos residentes que dependem dessa rodovia”, assinalou.

O vereador Mazinho, responsável por apresentar ao deputado a necessidade de execução das obras na RO 471, ressalta o potencial produtivo notável do município de Ministro Andreazza. Além das relevantes atividades agrícolas e pecuárias, o vereador destaca que a grande maioria da população local mantém relações de trabalho e negócios com o vizinho município de Cacoal. Segundo o vereador, muitos moradores de Ministro Andreazza se deslocam até duas vezes por dia para Cacoal, enquanto outros viajam diariamente de Cacoal para trabalhar em Ministro Andreazza. Essa dependência mútua entre os municípios aumenta ainda mais a importância de uma boa trafegabilidade na rodovia.

Com base nessa realidade, o deputado Cirone enfatiza a necessidade urgente de melhorias na RO 471, visando garantir a segurança e a fluidez no tráfego, e assim facilitar o transporte de pessoas e mercadorias entre os dois municípios. Ele reforça a importância dessas obras para impulsionar o desenvolvimento econômico da região e melhorar a qualidade de vida dos moradores. “Estou certo que o governador Marcos Rocha vai acolher a nossa reivindicação e determinar imediatamente a execução das obras de micro revestimentos e sinalização na 471,” finalizou.