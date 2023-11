O Centro de Ensino da Polícia Militar do Estado de Rondônia, por intermédio da comissão designada pela Portaria nº 7724, 7750 e 7751, torna público o Edital de Leilão para venda de lotes de madeira (itaúba) apreendidas por ocasião de crimes ambientais.

Para participar, a pessoa física ou jurídica deverá acessar o link https://drive.google.com/drive/folders/1WSB9hCKotkSpTTwSPzQ-pgB3U8OXqdsT e acessar os editais.

Em seguida deverá baixar, preencher e assinar a proposta e encaminhar para o contato disponibilizado no edital. Todo o recurso arrecadado com a venda dos lotes de madeira será revertido em benfeitorias no Centro de Ensino da PMRO.

Para visualização dos lotes, o interessado deverá se dirigir ao Quartel da Policia Ambiental de Vilhena e solicitar a visita ao responsável ou entrar em contato pelo e-mail: 3cfo.pmro@gmail.com.

O prazo para a entrega de proposta será até o dia 17/11/2023, para participar do leilão, o interessado deverá acessar o link O Centro de Ensino da Polícia Militar do Estado de Rondônia, por intermédio da comissão designada pela Portaria nº 7724, 7750 e 7751, torna público o Edital de Leilão para venda de lotes de madeira (itaúba) apreendidas por ocasião de crimes ambientais. Para participar, a pessoa física ou jurídica deverá acessar o link https://drive.google.com/drive/folders/1WSB9hCKotkSpTTwSPzQ-pgB3U8OXqdsT e acessar os editais.

Em seguida deverá baixar, preencher e assinar a proposta e encaminhar para o contato disponibilizado no edital. Todo o recurso arrecadado com a venda dos lotes de madeira será revertido em benfeitorias no Centro de Ensino da PMRO.

Para visualização dos lotes, o interessado deverá se dirigir ao Quartel da Policia Ambiental de Vilhena e solicitar a visita ao responsável ou entrar em contato pelo e-mail: 3cfo.pmro@gmail.com.

O prazo para a entrega de proposta será até o dia 17/11/2023, para participar do leilão, o interessado deverá acessar o link: Meet: fqp-rctt-ezm (google.com).

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>