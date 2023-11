A parceria do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) com o governador Marcos Rocha (União Brasil) tem rendido uma série de investimentos para o município de Cerejeiras.

Para a execução dos projetos Tchau Poeira e Governo na Cidade, Ezequiel Neiva viabilizou junto ao governador Marcos Rocha, mais de R$ 11 milhões de recursos para o município.

Entre os investimentos, o município recebeu R$4.437.280,28 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais e vinte oito centavos) para o asfaltamento de 6,8 quilômetros de ruas no bairro Floresta. O Governo, por meio do DER, também realizou 21 km de recapeamento asfáltico, com recurso de R$3.531.822,00.

Outra obra que garantiu a melhoria da infraestrutura da cidade foi a construção de calçadas na avenida Integração Nacional. Para o projeto, a prefeitura recebeu o repasse de R$ 712.723,10. Agora, está em execução a construção de estacionamento no canteiro da avenida, com recurso de R$ 269.267,49. No bairro Anchieta é construída uma praça, com investimento de R$ 233.723,10.

O Governo de Rondônia também já repassou R$ 1.425.000,00, para a construção da fachada da feira municipal. O projeto está em fase de licitação. Ainda para a melhoria da infraestrutura da feira municipal, a prefeitura recebeu R$ 328.000,00. O recurso está na conta para que a prefeitura possa contratar a empresa para a execução do projeto. Cerejeiras recebeu outros R$ 75 mil para obras de ligação de esgoto domiciliar.

“Em nome da população de Cerejeiras, agradeço ao governador Marcos Rocha por todos os investimentos encaminhados ao município. Esses recursos têm melhorado significativamente a vida dos cerejeirenses. E além dos serviços já executados, ainda temos projetos em andamento e outras obras para serem realizadas”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.