Na noite de quarta-feira, 8 de novembro, o auditório da Faculdade Favoo em Vilhena (RO) foi palco da aula inaugural do Curso de Enfermagem 6.0, uma iniciativa inovadora e inédita resultado da intercooperação entre a Sicoob Credisul, Faculdade Favoo, Faculdade Unimed, Sescoop-RO e Unimed Vilhena. O evento reuniu técnicos em enfermagem e enfermeiros, destacando-se como um marco significativo para a região.

A mesa do evento foi composta por Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul e vice-presidente da Favoo; Vitor de Medeiros Marçal, diretor da Faculdade Favoo; Rodrigo Gallina e Élcio Rossi, diretor superintendente e diretor presidente da Unimed Vilhena; Nilce Costa, consultora de gestão de pessoas da Unimed Vilhena; Ana de Souza, gerente de gestão, capacitação e treinamento do Sescoop-RO; e a participação remota de Carolina Torres, presidente da Favoo; Natalia Cristina Alves Caetano Chaves Krohling e Raquel Souza Azevedo, gerente da área acadêmica e coordenadora do curso Técnico em Enfermagem da Faculdade Unimed.

O curso, que já conta com 115 alunos técnicos e 100 enfermeiros em formação, terá duração de três meses, com aulas acontecendo de forma híbrida, combinando aulas virtuais e práticas. O laboratório de práticas, totalmente equipado na Favoo, já está pronto para receber os estudantes.

Durante o evento, Vilmar Saúgo destacou a importância desse momento, ressaltando que o curso é uma resposta ao projeto iniciado em 2018 para a construção do Hospital Cooperar. Ele enfatizou a necessidade de qualificar a mão de obra que atuará não apenas no hospital, mas em toda a região. “O investimento no laboratório da Favoo é parte desse esforço, queremos transformá-lo em um espaço permanente de formação na área da saúde”.

O curso, que vai acontecer em um laboratório com equipamentos de última geração, traz uma atualização crucial para enfermeiros e técnicos considerando os procedimentos complexos e a rápida evolução na área da saúde.

Carolina Torres ressaltou que uma das prioridades era reproduzir um ambiente semelhante ao que os alunos encontrarão no Hospital Cooperar, por isso o laboratório recebeu pintura e piso iguais, além de equipamentos da mesma marca. “O laboratório da Favoo tem equipamentos de última geração e bonecos simuladores realísticos ultramodernos que permitem reproduzir, por meio de cenários clínicos, experiências com alta fidelidade de comparação com um contexto clínico real”.

Rodrigo Gallina pontuou que a iniciativa da construção do Hospital Cooperar em parceria com a Sicoob Credisul e a Unimed é um forte exemplo de intercooperação e que agora gerou mais um fruto com o Curso de Enfermagem 6.0. “A construção do Hospital Cooperar envolveu duas cooperativas distintas, uma do crédito e outra da saúde. É algo inédito no país”.

A parceria estratégica entre as cooperativas Unimed, Favoo e Sicoob Credisul é vista como um passo importante para atender à demanda do novo Hospital Cooperar, que irá absorver parte da mão de obra formada no curso.

O curso de Enfermagem 6.0 não apenas proporciona uma oportunidade de atualização avançada para profissionais de saúde na região de Vilhena, mas também representa a convergência de esforços de diversas entidades em prol do avanço e qualificação da área da saúde local, conforme aconteceu no projeto do Hospital.