Um velho conhecido da polícia identificado pelas iniciais V.D., no município de Cerejeiras, por diversos crimes praticados naquela região foi preso mais uma vez após arrombar uma distribuidora e furtar diversos produtos e dinheiro.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ladrão usou um pedaço de ferro para arrombar a porta e entrar na empresa.

Contudo, câmeras de segurança do local registraram toda ação do bandido, no qual saiu do local carregando uma bolsa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e ao ver as imagens, os policiais identificaram o bandido, pois é um velho conhecido no meio policial por diversas práticas criminosas.

A guarnição saiu em busca do suspeito e após 40 minutos localizaram o rapaz na rua carregando a bolsa, ao perceber a presença da viatura, o ladrão jogou a bolsa e tentou correr, mas foi perseguido e detido pelos militares.

Na bolsa estava a mercadoria que ele havia furtado e as roupas que usava na hora do crime. Ele estava sem camisa e em um dos bolsos da calça foi encontrado o dinheiro que havia furtado do caixa da loja. O ladrão recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.