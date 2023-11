Presidindo sessão solene realizada na quinta-feira (09), o deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota) concedeu ao advogado Hélio Vieira da Costa, o título de cidadão honorário do Estado de Rondônia e medalha do mérito cultural professor Amizael Gomes da Silva, em reconhecimento aos seus notáveis serviços prestados à sociedade rondoniense.

O projeto de Decreto Legislativo de nº 994/2022 de autoria da deputada Rosângela Donadon (União) e projeto de Decreto Legislativo nº 2408/2023 de autoria do deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota) foram aprovados em unanimidade durante sessão ordinária.

O deputado Ribeiro, ao presidir a sessão, enfatizou a importância de reconhecer e celebrar grandes feitos que, por meio do trabalho, fazem a diferença na vida das pessoas, ressaltando a trajetória exemplar de Hélio Vieira, destacando não apenas sua competência profissional, mas também seu comprometimento com causas sociais e de servidores públicos.

O advogado Juscelino Amaral, relembrou grandes feitos do homenageado citando reintegração de dez mil servidores; transposição de servidores; risco de vida, isonomia e insalubridade da Polícia Civil. O Delegado Geral da Polícia Civil, Samir Fouad, afirmou que o homenageado sempre foi um fiel escudeiro da Polícia Civil e lembrou os plantões, em tempos que Hélio Vieira desempenhou a função de Agente de Polícia.

Ainda na sessão, o defensor público do Estado de Rondônia, Victor Hugo de Souza Lima, explanou a alma artística da música que Hélio carrega, e descreveu como sendo uma paixão que transcende os tribunais, demonstrando uma personalidade multifacetada. O procurador do Estado, Juraci Jorge da Silva, agradeceu a humildade, simplicidade e serviços prestados pelo homenageado.

Relembrando o passado, José Antônio Robles, desembargador do Tribunal de Justiça, ressaltou o valor da família e profissionalismo. Zênia Cernov, esposa do homenageado, o descreveu como uma pessoa persistente e, em seu vocabulário não há lacunas de desistência.

O título de cidadão honorífico é uma forma de agradecimento e reconhecimento concedida a pessoas que, mesmo não nascidas na localidade, contribuíram de maneira notável para o desenvolvimento e aprimoramento do Estado. A medalha do mérito, por sua vez, é uma distinção que ressalta as realizações e o comprometimento do homenageado em sua área de atuação.

Hélio Vieira expressou sua gratidão pela honraria recebida, destacando a importância do reconhecimento para aqueles que dedicam suas vidas a causas que transcendem o âmbito pessoal, reafirmando o compromisso contínuo de 30 anos advogando.

“Sonhos foram feitos para se tornar realidade. Lute por eles, através do trabalho e decisões corretas”, finalizou.

A sessão solene na Assembleia Legislativa foi encerrada com aplausos calorosos e votos de sucesso ao Hélio Vieira, destacando a relevância de celebrar e reconhecer aqueles que, por meio de suas ações, contribuem para o progresso e o bem-estar da sociedade.