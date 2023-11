No Sul, a formação de uma frente fria e de um ciclone extratropical intensifica as instabilidades durante o fim de semana, interrompendo novamente as atividades de campo como a colheita do trigo e o plantio da soja e milho.

Podemos ter chuva a qualquer hora do sábado (11) na região da Campanha e no litoral sul do estado. Entre o norte do Rio Grande do Sul e o centro do Paraná, o sol aparece, mas no decorrer da tarde nuvens carregadas se formam, provocando pancadas de chuva com até forte intensidade.

O tempo segue firme somente no norte do Paraná. “Vamos ter a chegada de uma segunda frente fria, também, associada a um ciclone na próxima segunda (13) o que vai deixar o Rio Grande do Sul em alerta”, aponta meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller.

Frente fria traz chuvas expressivas no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul deve enfrentar uma semana com com chuvas e altos volumes em grande parte do estado, conforme indicado pelo Boletim Integrado Agrometeorológico 45/2023, elaborado em colaboração entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), a Emater/RS-Ascar e o Irga.

A partir desta sexta-feira (10) até domingo (12), uma área de baixa pressão vai causar uma grande variação de nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, com a possibilidade de tempestades isoladas.

Imagem: Seapi/Divulgação

Na segunda-feira (13), a chegada de uma nova frente fria vai provocar chuva generalizada, seguida por um período de tempo quente e úmido na terça (14) e quarta-feira (15), com tempo alternando entre céu encoberto e pancadas de chuva na maioria das regiões.

Os totais de chuva previstos são expressivos, variando entre 80 e 120 mm na maioria das áreas da metade norte do estado. Em alguns municípios, especialmente nas regiões das Missões, Alto Uruguai e Planalto, os volumes podem superar 150 mm.