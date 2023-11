Dois caminhões, um Pipa e outro basculante foram entregues para a prefeitura municipal de São Felipe “Oeste, recurso da Deputada Federal Silvia Cristina.

Estes veículos irão suprir as necessidades do município ampliando ainda mais a frota, e assim atender a área urbana e rural de São Felipe, a entrega aconteceu no dia 22 de outubro 2023, em frente à Câmara Municipal contando com a presença do Prefeito Ney da Paiol, Vice Edinho da FA, Deputada Federal Silvia Cristina, Deputado Estadual Cássio Góes, ex Deputado Federal Expedito Neto e Ex Senador Expedito Junior, e os Vereadores que estavam presentes Roni, Leiza, Daniel Leiteiro, Anderson Padeiro e Sostene de Pimenta e Edmar, além de toda população Felipense.

Foi um grande dia e como sempre, São Felipe tem desenvolvido cada dia mais e muitos recursos estão chegando para fortalecer o município.