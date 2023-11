Após a matéria veiculada no Extra de Rondônia, onde pais de estudantes reclamaram sobre o péssimo estado de uma ponte na linha União (antiga Carevel), em Vilhena, que estava na eminência de desabar e os motoristas do transporte escolar não estavam passando por ela com medo de um acidente, foi recuperada pela secretária de obras (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, logo após tomar conhecimento sobre o fato, o responsável pela pasta da obras Laércio Torres enviou uma equipe da secretaria em parceria com o projeto Semear, no qual usa mão de obra de apenados, e com isso, a ponte foi recuperada e trouxe tranquilidade aos pais e estudantes daquela região que estavam caminhando cerca de três quilômetros para ter acesso ao transporte escolar.