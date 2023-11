Desde a última quarta-feira (8), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da 26ª Conferência Nacional da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), que foi realizada em Fortaleza (CE).

O evento reuniu parlamentares de todo o país e teve como tema central “As prerrogativas do parlamento estadual” e encerra nesta sexta-feira (10).

Durante a Conferência, a deputada Ieda Chaves participou de diversos debates e palestras sobre temas de interesse dos parlamentares estaduais, como a reforma política, a segurança pública, a educação e a saúde. Além disso, foi uma oportunidade de conhecer e reencontrar parlamentares de outros estados e trocar experiências.

“Este é um evento de grande relevância para o fortalecimento do parlamento estadual. Aqui, tivemos a oportunidade de debater temas importantes para o nosso estado e para o país, além de trocar experiências. Dias muito produtivos”, afirmou Ieda Chaves.

A deputada Ieda Chaves também ressaltou a necessidade de fortalecer as prerrogativas do parlamento estadual. “As prerrogativas do parlamento estadual são essenciais para o exercício do nosso mandato. Precisamos lutar para que elas sejam preservadas e fortalecidas”.

Eleições

Durante o evento, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) foi eleito presidente da Unale durante a Assembleia Geral dos membros, sendo o primeiro deputado estadual de Rondônia a comandar o Parlamento Amazônico. O mandato começa a partir de 2024. “Conseguimos eleger o nosso querido Laerte para estar representando os sete estados que integram a Amazônia Legal. Isso é muito bom para nosso Estado”, disse Ieda Chaves.

O evento

A 26ª Conferência Nacional da Unale é considerada um evento importante por ser o maior encontro de parlamentares da América Latina. Recebeu autoridades que representam as entidades do legislativo estadual, servidores legislativos nacionais e estrangeiros, autoridades governamentais, personalidades internacionais, estudantes, representantes de organizações não governamentais e cidadãos.