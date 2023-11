É um negócio de gente grande. Depois de longos décadas sob o comando das irmãs Luciana e Adriana Furtado, filhas de Rômulo e Rita Furtado e da ex-deputada Rita Furtada, já falecida, a concessão do SBT e da Band, além de emissoras do interior, em Rondônia, está prestes a trocar de mãos.

Rômulo havia passado as concessões de emissoras de TV e rádios, que detinha desde que deixou o cargo de secretário geral do Ministério das Comunicações, no governo Sarney, à então sua esposa, Rita Furtado. Com a morte da mãe, o patrimônio passou às suas duas herdeiras, que agora estão negociando com o poderoso Grupo Norte de Comunicações, que já comprou outras emissoras, como o SBT do Tocantins. Rômulo está em Porto Velho, comandando pessoalmente as negociações. O grupo comprador também tem emissoras de TV no Amazonas e em Roraima. O diretor geral do grupo é o empresário Sérgio Bringel, que atua em vários setores e está ampliando os tentáculos para além da sua sede, no Amazonas, para outros Estados, como o faz agora em Rondônia.

Claro que tudo está sendo acertado no maior sigilo possível, embora algumas informações de bastidores já se tenha ouvido. Há uma grande preocupação, claro, para que não haja vazamentos de detalhes das conversações, principalmente com, certamente, os milhões de reais envolvidos, ao ponto de funcionários do grupo (são mais de 50) estarem preocupados com seu futuro, porque, até agora, não tem informações como os novos donos vão lidar com as equipes que compõem a estrutura das emissoras afiliadas em Rondônia.

Quem é? Os futuros novos donos do SBT e emissoras do grupo que está sendo comprado, se apresenta como uma empresa que surgiu em 2020, “resultante da aquisição de emissoras de Televisão, Rádios e criação de portais de notícias em quatro Estados da região Norte”. Continua a apresentação: “As quatros capitais do Norte onde estamos (Boa Vista, Manaus, Palmas e Rio Branco) representam um universo de 4 milhões e 400 mil de habitantes. Há também braços no grupo em Parintins, no Amazonas e Araguaína, no Tocantins. Segundo o site do Grupo Norte de Comunicação, “falamos com essa população por meio de multiplataformas: TV, rádio, portal e redes sociais. Nas quatro Capitais onde estamos temos a segunda colocação em audiência, conforme dados do IBOPE e do mercado. Atualmente, somos a segunda maior rede de Comunicação do Norte do Brasil e em menos de 1 ano de existência”.

Se não surgir nenhum problema inesperado pelo caminho, é muito provável que o martelo seja batido e os documentos assinados ainda nesta semana que está começando. Equipes do grupo comprador já se reuniram com dirigentes atuais de quem está vendendo, para ultimar os detalhes, por enquanto mantidos sob o maior segredo possível. O problema é conseguir esconder informações num negócio grande como este e, mais ainda, quando se envolve empresas de comunicação. O Rondovisão tem emissoras em Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena.

AGORA VAI! HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARÁ ABRIRÁ SUAS PORTAS, COM 84 LEITOS, EM AGOSTO DO ANO QUE VEM

Só uma grande surpresa, só algo inesperado, a partir de agora, poderá interromper o trabalho de conclusão das obras do Hospital Regional de Guajará Mirim, aguardado há anos pelos moradores da região de fronteira e que, em poucos meses, poderá abrir definitivamente suas portas. A garantia é do secretário de saúde do Estado, Coronel Jeferson, com o poderoso aval do governador Marcos Rocha. Ambos, juntamente com a equipe técnica da Sesau e os representantes da Unops, um organismo da Organização das Nações Unidas, especializada em infraestrutura e gestão de projetos (responsável pela obra) já começaram a acompanhar de perto os serviços, que já iniciaram. Uma equipe da Sesau, composta pelo gerente de Projetos, Rafael Esposel e pelos engenheiros Rodrigo Gouveia e Nicholas Alonso vai acompanhar todo o trabalho e a Sesau cumprirá uma agenda semanal de acompanhamento, divulgando os avanços da obra.

Se tudo correr bem dessa vez (e é o que todos esperam!), em agosto de 2024, o hospital, orçado em mais de 19 milhões de reais, estará pronto, com seus 84 leitos e com portas abertas para atender a Guajará e a toda a Região. “Trata-se de uma obra aguardada por cada cidadão de Guajará-Mirim, sendo de vital importância para a ampliação do atendimento à saúde da população. Ela representa uma história de luta do município e o Governo do Estado honra com mais esse compromisso”, comemorou o Governador, lembrando “cada passo será acompanhado de perto até a conclusão do serviço”. O secretário Coronel Jeferson esteve na obra nesta semana e voltou animado com o que viu. “Estamos empenhados em garantir a entrega tão esperada do Hospital de Guajará-Mirim à população dentro do prazo previsto”, afirmou.

OAB PROTESTA CONTRA DECISÃO DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES QUE NÃO PERMITIU SUSTENTAÇÃO ORAL DE ADVOGADO

Demorou, mas aconteceu! Mesmo depois de uma várias de decisões que confrontavam o amplo direito de defesa dos réus, praticadas principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, só agora, finalmente, a Ordem dos Advogados do Brasil OPAB), reagiu, com uma nota de protesto! Nela, o presidente nacional da entidade, o amazonense Beto Simonetti e sua diretoria, emitiram desagrado, destacando que Moraes proibiu a sustentação oral de um advogado, o que, segundo o texto, aqui publicado literalmente, motivou o protesto da OAB, por considerar que, “a sustentação oral está inserida no direito de defesa, que é uma garantia constitucional e, portanto, não se submete a regimes internos, mesmo os do STF”, já que Moraes negou a atuação do advogado alegando normal interna do Supremo. O mesmo raciocínio continua, na nota emitida pela OAB: “tais regimentos regulamentam o funcionamento dos tribunais e não podem corrigir ou suprimir direitos constitucionais regulamentados por leis federais. No final da nota, um pouco de ironia: “a OAB seguirá insistindo, como faz há vários meses, para que o Tribunal cumpra as leis e a Constituição, bem como respeite as prerrogativas da Advocacia!”. Traduzindo: há vários meses as leis que a OAB defende com unhas e dentes não têm sido respeitadas, inclusive pelo Tribunal que tem como principal ofício, defender objetivamente a Constituição brasileira.

BAGATTOLI CRITICA REFORMA ELEITORAL, PEDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BR 319 ASFALTADA E DENUNCIA TRABALHO ESCRAVO

Numa longa entrevista concedida aos Dinossauros do programa Papo de Redação da Parecis FM (segunda a sexta, do meio dia às 14 horas) o senador Jaime Bagattoli abordou vários temas, alguns deles bastante complexos, sobe a situação nacional e a política local. Criticou duramente a aprovação da Reforma Tributária como ela está, garantindo que ela é um cheque em branco ao governo e que poderá trazer no seu contexto uma das maiores cargas tributárias do mundo. “Quem vai pagar a conta serão os mais pobres”, sentenciou. Bagattoli discorreu também sobre questões polêmicas como a Regularização Fundiária, a absurda demora nas obras de asfaltamento da BR 319; deixou claro o grande risco para o país caso seja modificada a situação do marco temporal e ainda denunciou o trabalho análogo à escravidão praticadas pela CMBio e Instituto Chico Mendes em reserva do Acre. Aliás, Bagattoli fez exatamente essa denúncia na CPI das ONGs, que prossegue até 12 de dezembro no Congresso. Sobre a política local, ele afirmou que vai participar da eleição municipal, apoiando bons nomes, no Cone Sul do Estado, sua principal base eleitoral, mas também na Capital e outras cidades rondonienses. Ao responder se será candidato ao Governo em 2026, o senador criticou o atual governo e disse que Rondônia precisa de um governante escolhido pelos produtores. Não negou que vá disputar, mas também não confirmou.

FACÇÕES QUE TIRAM À FORÇA FAMÍLIAS DE SUAS CASAS, TAMBÉM MATAM CRIANÇAS DENTRO DOS CONDOMÍNIOS POPULARES

Comoção geral. Até o secretário de segurança, o Coronel Felipe Vital, foi às redes sociais para prometer que os bandidos serão presos entregues à Justiça. Gangueiros entraram num condomínio popular, o Porto Belo 3, na zona leste, atirando contra membros de um grupo rival. Com uma moto roubada, encontrada pouco depois, os criminosos atiraram a esmo e acabaram matando um garoto, Talison Vinicius, de apenas 13 anos, que andava de bicicleta pelo condomínio. Aliás, é bom que se diga, há muito tempo as facções e gangues dominam os condomínios populares em Porto Velho. No Orgulho do Madeira, por exemplo, gangueiros escolhem uma família e lhe dão um prazo para abandonar o apartamento conquistado com tanta luta. Quem não sair, pode ser morto. Ninguém (e esse ninguém é amplo, geral e irrestrito!) consegue acabar com esta horrorosa prática, de conhecimento geral. No caso do garoto, filho único de mãe que era pai e mãe, a tragédia poderia ter sido muito maior, já que várias crianças brincavam no local e vários tiros foram disparados. A guerra de facções, que faz vários cadáveres todos os meses, continua implacável e incontrolável. Enquanto eles estão se matando entre si, ainda prestam uma espécie de serviço, aliviando a sociedade. Mas quanto tomam apartamentos na marra e matam crianças, está na hora de dar um basta geral! Espera-se, com expectativa, que os suspeitos já presos recebam as penas que merecem e que alguém dos direitos humanos procure essa mãe desesperada, ao menos para lhe dar uma palavra de apoio e consolo. Porque para os bandidos, não precisa pedir…

CRISPIN É OUTRO NOME DO PARLAMENTO DE RONDÔNIA QUE ASSUME COMANDO NACIONAL PARA APRIMORAR AS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS

Depois da confirmação de Laerte Gomes como novo presidente do Parlamento Amazônico, mais um deputado estadual rondoniense se destaca em nível nacional. Ismael Crispin foi eleito como o novo presidente do Colegiado de Comissões de Constituição e Justiça das Assembleias Legislativas do Brasil. A eleição ocorreu durante a 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Fortaleza, nesta semana que está terminando. O Colegiado foi idealizado durante o 1º Encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição, Justiça e de Redação (CCJR) na Assembleia Legislativa de Rondônia e terá como missão principal debater e alinhar as prerrogativas dos deputados das 27 Assembleias do Brasil. Ismael Crispin, ao assumir o cargo, destacou os desafios que o colegiado enfrentará. “Nossa tarefa será a de segmentar discussões de acordo com o interesse específico de cada Estado, evitando debates focados em questões regionais isoladas”, afirmou Crispin. “A expectativa é que essa iniciativa promova uma maior colaboração e alinhamento entre as Assembleias Legislativas de diferentes Estados, fortalecendo assim a democracia e a governança no país”, comemorou o deputado, considerado um dos mais atuantes do parlamento rondoniense.

PRESIDENTE DA FIERO CONCLAMA BANCADA FEDERAL A TER ATENÇÃO MUITO ESPECIAL À REGULAMENTAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA

O presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, Fiero, empresário Marcelo Thomé, conclamou a bancada federal de Rondônia a ficar atenta a todos os aspectos da nova Reforma Tributária. Em entrevista a emissoras de TV, Thomé pediu que os membros da nossa bancada tenham “muita atenção”, quando da aprovação principalmente dos textos das leis regulamentares. “Na regulamentação destes dispositivos”, diz o presidente da Fiero, “é fundamental que nossa bancada federal esteja atenta, garantindo que os interesses do setor produtivo do nosso Estado sejam atendidos”. Marcelo Thomé, uma voz ativa e presente em defesa do empresariado rondoniense, destacou ainda que “apesar dos conceitos aplicados à PEC serem positivos, é preciso termos absoluta atenção na regulamentação desses mecanismos, para garantir o financiamento da máquina pública de Rondônia e as vantagens comparativas do nosso Estado, para continuar atraindo investimentos, já que os principais mecanismos que temos hoje, que é a lei de incentivos tributários de Rondônia, não existirá mais. Então é fundamental que a gente garanta mecanismos de desenvolvimento para Rondônia, em substituição à lei de incentivo tributário”. Marcelo Thomé concluiu, afirmando que tudo isso é necessário para continuarmos atraindo investimentos e continuarmos avançando.

COMEÇA A COBERTURA DE UMA OBRA QUE ESTÁ ANDANDO EM TEMPO RECORDE: A DA NOVA RODOVIÁRIA DA CAPITAL

É um dos principais assuntos da cidade: a velocidade com que estão andando as obras da nova Rodoviária de Porto Velho. Cerca de 155 dias depois de começados os serviços, já há um esqueleto do prédio de dois andares pronto e, mais que isso, nesta semana começou a colocação do telhado. Essa medida faz parte do planos das empresas construtoras para permitir que, mesmo durante o período das chuvas, no inverno amazônico, os serviços internos na obra possam continuar normalmente. O que está acontecendo ali é mesmo uma surpresa no contexto das obras públicas, com a maioria delas andando a passos de cágado; emperradas por uma série de circunstâncias (inclusive irregularidades) quando não paralisadas. Pois no caso na Rodoviária nova que substituirá o prédio que envergonhou os porto-velhenses durante décadas, toda essa prática comum desapareceu. O engenheiro Glauco Cella, diretor da Madecon, uma das empresas responsáveis pela construção, comemora o andamento do trabalho, o que possibilitará a entrega da obra muito antes do prazo previsto. O jornalista e influenciador digital Fernando Fontes, fez fotos mostrando as primeiras áreas sendo cobertas. Nos próximos dias, acompanhados de autoridades e convidados, o prefeito Hildon Chaves fará o que mais o tem deixado alegre nas últimas semanas: visitará as obras recordistas da Rodoviária, que poderá ser entregue no segundo semestre de 2024, meses antes do inicialmente programado.

SHOPPING DA CAPITAL PREPARA NATAL HISTÓRICO, COM OCUPAÇÃO DE 96 POR CENTO DE TODOS OS SEUS 44 MIL METROS QUADRADOS

O Porto Velho Shopping de Porto Velho comemora seus 15 anos de existência em alto estilo e com muito otimismo. Desde outubro de 2008, o grande centro comercial mudou toda a estrutura do comércio da Capital dos rondonienses, concentrando nele dezenas de lojas, restaurantes, prestadores de serviços e uma diversificada gama de produtos ofertados aos seus frequentadores. Numa área de 44 mil metros quadrados de lojas, o Shopping, que tem várias lojas âncoras e mais de 200 lojas e quiosques, se prepara para as vendas de Natal. A chegada do Papai Noel, neste sábado, encantou o público, assim como a instalação de uma roda gigante dentro doprédio, para alegria da criançada. Comandante de uma grande equipe de administração e apoio aos lojistas e frquentadores, Cássio Mendonça tem o que comemorar: o Porto Velho Shopping nunca teve ocupação como agora: 96 por cento de todas as áreas têm empresas as ocupando. Além disso, o momento na reta final de ano tem proporcionado uma perspcetiva bnastante otimista em relação às vendas. Tanto que ainda em novembro, durante as promoções do B lack Friday, o Shopping terá quatro dias de promoções e ainda mais: com um horário ampliado de atedimento ao público. Há, portanto, o que se antever como muito positivo nesta reta final do ano, para o Porto Velho Shopping, seus administradores e seus clientes.

