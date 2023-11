Com uma estrutura desenhada para oferecer serviços de excelência à população e turistas, o novo parque aquático de Colorado do Oeste está prestes a abrir suas portas.

Marcada para o dia 9 de dezembro, a inauguração promete ser um marco para o turismo local e para o desenvolvimento econômico da região.

O secretário de Estado de Turismo, Gilvan Pereira, acompanhado de sua equipe, visitou o parque no início desta semana. Pereira tem percorrido Rondônia divulgando as belezas naturais do estado, destacando ações e empreendimentos voltados ao turismo, que são fundamentais para a geração de empregos e renda na região.

Com a perspectiva de se tornar um ponto de referência para os amantes de parques aquáticos, as instalações oferecerão uma ampla gama de atrações, prometendo entretenimento e diversão para todas as idades.

De acordo com empresário Carlos Canoff sócio proprietario do empreendimento, o parque foi projetado levando em consideração os mais altos padrões de segurança, buscando oferecer uma experiência agradável e segura para todos os visitantes.

A expectativa é que a abertura do parque impulsione não apenas o turismo local, mas também estimule a economia, criando oportunidades de trabalho e contribuindo para a geração de renda na região.

Com uma proposta inovadora e adaptada aos padrões de excelência, a inauguração deste parque aquático é aguardada com grande expectativa.

A chegada do Secretário de Estado de Turismo para visitar o parque reflete a importância que o governo atribui ao desenvolvimento do turismo como uma alavanca para o progresso econômico, promovendo tanto a beleza natural quanto os empreendimentos que impulsionam o setor.

Com a abertura iminente agendada para 9 de dezembro, os residentes e visitantes de Colorado do Oeste aguardam ansiosamente para desfrutar das instalações deste novo parque aquático, que promete se tornar um marco no cenário turístico do estado.

>>>Vídeo abaixo: