Na madrugada de domingo, 12, os irmãos José Machado Santos, de 19 anos e Daniel Machado Santos, de 20 anos, foram assassinados a tiros em uma propriedade na área rural de Comodoro – Mato Grosso (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os irmãos estavam em uma festa e na ocasião ocupavam algumas cadeiras, contudo, se levantaram para dançar, porém, quando voltaram havia outras pessoas sentadas e os irmãos falaram que eles haviam trazido as cadeiras de casa e, com isso, uma das pessoas que estava sentada passou a proferir palavras de baixo calão contra os irmãos gerando um início de confusão.

Entretanto, um dos organizadores da festa interveio e acalmou os ânimos, a pessoa que xingou os irmãos pediu desculpas, e as vítimas também teriam pedido desculpas pelo desentendimento e foram embora.

Todavia, os irmãos haviam ido dormir na casa de um conhecido, mas quando chegaram ao local ficaram com vergonha de chamar e voltaram para a festa onde havia outro amigo e pediram para dormirem em sua casa e foram na frente do colega.

Ocorre que, o suspeito (autor) do fato, ao ver os irmãos no salão falou com o organizador do evento que eles estavam armados e disse, “antes que chore a mãe deles, do que a minha”. O organizador teria falado para o suspeito conhecido por “barba” que os irmãos eram boas pessoas e não tinham armas e aconselhou o suspeito que não fizesse bobagem.

Contudo, passado algum o tempo, “barba” retornou ao local do evento e falou para o organizador, “eu matei os dois e filmei, quer ver?” um outro homem que estava na companhia de “barba”, teria repetido, “nós matamos eles”, a dupla tomou uma cerveja e saíram do local.

Rapidamente a notícia do duplo assassinato se espalhou, a Polícia Militar (PM) foi chamada e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec), e após os trabalhos de praxe os corpos foram liberados para remoção.