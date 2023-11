Acidente envolvendo um carro Toyota Yaris, de cor branca com placa de Vilhena e uma motocicleta Honda CG 125 Titan Ks, de cor prata com placa de Vilhena, aconteceu na tarde desta segunda-feira, 13, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

No impacto, o condutor da moto sofreu escoriações, sendo socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. A motorista do carro não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para a perícia e depois registrou a ocorrência.