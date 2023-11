Veja como deve se comportar o tempo nesta segunda-feira (13) em todas as regiões do Brasil.

A semana vai começar com a atuação de outra frente fria na região, gerando volumes expressivos.

Estão previstos temporais com ventos fortes, raios e eventual queda de granizo nos três estados da região.

Sudeste

Por enquanto nada muda, e o tempo seco e muito quente persiste em todo o Sudeste nesta segunda-feira.

Centro-Oeste

Pancadas rápidas e mal distribuídas podem ser registradas no oeste de Mato Grosso e também no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, devido a instabilidades no interior do continente.

Nas demais áreas da região, o tempo fica completamente seco.

Nordeste

O tempo firme continua predominando em toda a região.

As temperaturas elevadas se destacam neste começo de semana.

Norte

Pancadas de chuva podem ser registradas na metade oeste da região.

Isso ocorre por conta de instabilidades tropicais, mas de modo geral, não traz nenhuma grande preocupação.

Na metade leste da região, o tempo é seco e muito quente.