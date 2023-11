Um homem identificado pelas inicial H.M.S., está em estado grave após ter sido esfaqueado em uma briga de bar no município de Corumbiara. Devido ao estado crítico, vítima foi transferida para o Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, onde informação dava conta que teria acontecido uma tentativa de homicídio e a vítima já havia sido socorrida ao hospital.

Mesmo com as vísceras expostas, a vítima contou a polícia que estava no bar de mulheres de programas por nome “Vegas” na Avenida Guarajus, e no local teve desavença com dois homens aparentando serem venezuelanos, um deles de posse de uma faca desferiu um golpe em sua barriga, na qual as vísceras ficaram expostas, além disso, os homens ainda o atacaram com tacos de sinuca. Após cometerem o crime a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

De posse das informações, a guarnição fez buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.