O Partido Liberal (PL) em Porto Velho está se preparando para as eleições municipais do próximo ano.

A dirigente Sofia Andrade, cujo nome foi considerado como pré-candidata a prefeita pela legenda, confirmou que o partido terá uma candidatura própria. No entanto, o nome do candidato ainda não foi definido.

Sofia Andrade, que era cotada como possível candidata à prefeitura, deverá concorrer a uma vaga na Câmara Municipal. Ela é assessora parlamentar do deputado estadual Rodrigo Camargo, uma figura proeminente na região filiado ao Republicano, que também apoia a ideia de conquistar a prefeitura de Porto Velho.

O presidente estadual do partido, o senador Marcos Rogério, também está entusiasmado com a proposta de ter um candidato próprio para a prefeitura da capital. O partido está empenhado em definir o nome do candidato no início do próximo ano. Após essa definição, seguirá para a etapa final, que envolve o fechamento de alianças políticas, antes da homologação da candidatura durante a convenção partidária.

A expectativa é que o PL se posicione fortemente nas eleições municipais, demonstrando confiança em sua capacidade de vencer a disputa. Porém, o nome do candidato que representará o partido na corrida pela prefeitura de Porto Velho ainda está em aberto, aguardando definição.

O partido pretende anunciar seu candidato no começo do próximo ano e buscará alianças estratégicas antes de oficializar a candidatura durante a convenção partidária. Este movimento faz parte da estratégia do PL para fortalecer sua posição e presença na esfera política local, visando a disputa eleitoral que se avizinha.