A CBF divulgou o calendário de disputa da Copa Verde 2024. O período da competição será entre os dias 21 de fevereiro e 8 de maio.

Por ser o atual campeão Rondoniense, o Porto Velho Esporte Clube é o representante do Estado na Copa Verde.

O Porto Velho Esporte Clube já foi comunicado pelo Departamento de Competições da FFER sobre o período de disputa da Copa Verde 2024. Além da Copa Verde a Locomotiva da capital também representa Rondônia nas competições nacionais da Copa do Brasil e Brasileiro Série D.

As vagas foram garantidas após a conquista do Rondoniense Série A, principal competição realizada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Na Copa do Brasil o Estado terá dois representantes em 2024, além do Porto Velho o Ji-Paraná também garantiu vaga na competição por ser o vice campeão do Rondoniense Série A 2023.