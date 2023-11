O Departamento de Competições da CBF encaminhou ofício a todas as Federações solicitando os resultados finais dos campeonatos estaduais das categorias Sub-20/ 17 e Sub-15 até o dia 21 de novembro.

A classificação final das competições deve ser enviada a diretoria de competições da CBF. Caso alguma das referidas competições ainda esteja em andamento a CBF sugere o imediato término da competição.

As competições das categorias de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Rondoniense Sub-15 foi concluída no início desse mês de novembro no município de Rolim de Moura, o time da casa de mesmo nome foi o campeão vencendo na final a equipe do Ji-Paraná Já o Rondoniense Sub-20 foi definido um pouco antes, a final foi disputada entre as equipes do Rondoniense e Ji-Paraná com a equipe da capital conquistando o título inédito.

O Rondoniense Sub-17 teve os confrontos finais entre San German e Brazuca adiados, após solicitação das duas equipes, mas nesta quarta feira 15 de novembro, feriado de Proclamação da República, será realizada a primeira partida no estádio Biancão em Ji-Paraná a partir das 15h30. A arbitragem da partida será comandada por Thiago Henrique de Andrade Gutierres. (confira arbitragem completa)

No jogo da volta o Brazuca recebe o San German no estádio Aluízio Ferreira no dia 23 de novembro, (Confira IMT) data mais breve que o clube mandante conseguiu para liberação do estádio. A data ultrapassa em dois dias o prazo final dado pela CBF, mas o DCO da FFER justificou o atraso, provocado por falta de datas disponíveis para utilização do estádio Aluízio Ferreira, dessa forma ficou previsto o envio da classificação final do Rondoniense Sub-17 para o dia 23 de novembro.