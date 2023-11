Importante para fortalecer a integração sul-americana, a ponte rodoviária que irá ligar Brasil e Bolívia, na BR-425, está mais perto de se tornar realidade.

A deputada Dra. Taissa Sousa luta por esta obra desde antes do seu mandato e comemora mais um passo: o lançamento do edital de construção da Ponte Internacional de Guajará-Mirim.

O lançamento deve acontecer nesta terça-feira às 15h, em Brasília, pelo atual ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho. “Defendo essa pauta e já participei de diversas reuniões, buscando garantir que a construção saia do papel. Essa ponte irá gerar um grande impulso econômico à nossa região e país”, expressa a parlamentar.

“A Ponte Binacional irá estimular o desenvolvimento do setor empresarial, criando empregos para nossa população. A conexão direta entre as cidades também irá enriquecer a região com trocas culturais”, comenta a deputada.

ENTREGA DO PENDRIVE

Em julho de 2021, antes de assumir o mandato, Dra. Taíssa esteve na inauguração da ponte do Abunã no rio Madeira e lá entregou ao ex-ministro de infraestrutura, Tarcisio de Freitas, um pendrive pedindo a pavimentação da 421, a linha D, a construção da ponte Brasil e Bolívia e também ajuda para conclusão das obras do hospital regional de Guajará-Mirim. A deputada se sente contente com os avanços sobre a matéria e reforçou a necessidade e benefícios da ponte.

IMPACTOS POSITIVOS PARA A REGIÃO

A Ponte Binacional não apenas facilitará o trânsito de pessoas e mercadorias, mas também desempenhará um papel crucial no estímulo ao desenvolvimento do setor empresarial local. A conexão direta entre as cidades promoverá a criação de empregos diretos e indiretos, proporcionando oportunidades significativas para a população de Guajará-Mirim. A expectativa é que a região experimente um aumento substancial na atividade econômica, impulsionando o progresso e melhorando a qualidade de vida dos residentes.

Além disso, a ponte promoverá a circulação de ideias e conhecimentos entre as cidades conectadas, enriquecendo a região com trocas culturais e promovendo um ambiente propício para o crescimento e a inovação. O impacto positivo dessa infraestrutura transcendental certamente se estenderá além das fronteiras físicas, deixando um legado duradouro para as gerações futuras.