Na última segunda-feira (13), os deputados estadual Cássio Gois (PSD) e federal Silvia Cristina (PL) marcaram presença em uma série de compromissos nos municípios de Ministro Andreazza e Cacoal, demonstrando o comprometimento com o desenvolvimento e bem-estar da população dos municípios.

Em Ministro Andreazza, os parlamentares se encontraram com o prefeito Milla da Agricultura (PSD) e Mario Fofão (PSD), onde realizaram a entrega de um micro-ônibus destinado ao transporte de pacientes. Com um investimento total de R$ 600 mil, provenientes de emenda parlamentar e contrapartida do município, o veículo é adaptado para Pessoas com Deficiência (PCD), possui ar-condicionado e foi destinado à Secretaria de Saúde do município.

O novo micro-ônibus representa um avanço significativo, pois o antigo não comportava adequadamente o número de pacientes, muitas vezes exigindo o apoio de outros municípios. Agora, a Secretaria de Saúde poderá assegurar um transporte mais digno e confortável, especialmente para aqueles que necessitam se deslocar até a capital Porto Velho para tratamentos médicos, informou a pasta.

A agenda dos deputados incluiu também uma visita à Casa de Acolhida São Camilo, em Cacoal, onde anunciaram a destinação de 100 mil reais para auxiliar no custeio do lar de idosos. Esse aporte financeiro contribuirá significativamente para a manutenção das atividades e o bem-estar dos residentes.

Em seguida, Cássio Gois e Silvia Cristina prestigiaram a Associação Beneficente dos Idosos de Cacoal (ABIC), expressando sua preocupação e comprometimento com o trabalho social desenvolvido pela instituição. Ambos os parlamentares destacaram a importância de unir esforços para fortalecer a ABIC, reconhecendo seu papel crucial na comunidade.

A jornada incluiu ainda uma visita à Associação Vida, onde são realizados projetos de música para a comunidade e cursos de costura. Cássio Gois assumiu o compromisso de destinar recursos para fortalecer essa associação, ressaltando a importância de iniciativas que promovam o desenvolvimento local.

Ao falar sobre a Associação Beneficente dos Idosos de Cacoal, os parlamentares reafirmaram o compromisso de unir esforços para fortalecer a instituição, enquanto Cássio Gois anunciou a destinação de um veículo adaptado para a Casa de Acolhida São Camilo, reforçando seu comprometimento com a qualidade de vida dos idosos.

Encerrando a visita, Cássio Gois expressou sua satisfação em contribuir para o desenvolvimento de Ministro Andreazza e Cacoal, destacando sua parceria com o prefeito, vice e secretário de saúde, Levi Gomes Gonçalves. “Estamos aqui para ouvir, apoiar e transformar positivamente a realidade dessas comunidades. Compromisso é a palavra-chave”, concluiu o deputado, reafirmando seu comprometimento com o progresso e o bem-estar da população.