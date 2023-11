Nesta quarta-feira, dia 16 de novembro, o Empreendedorismo Feminino será o foco do Sebrae Rondônia que prepara uma programação simultânea nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

O Empreenda Mulher é planejado para ser um evento de celebração do empreendedorismo feminino do estado de Rondônia e das ações do Sebrae DELAS em 2023.

Com início às 19h nos oito municípios, o evento reunirá empreendedoras dos mais diversos segmentos e ramos de atividade. Segundo a coordenadora estadual de Empreendedorismo Feminino do Sebrae Rondônia, Ana Carolina Melo, o Empreenda Mulher 2023 será uma grande experiência para as participantes e promete transformar a visão de empreendedorismo, capacitando mulheres a alcançar todo o seu potencial no mundo dos negócios.

“O Empreenda Mulher é a oportunidade perfeita para mergulhar em um universo de inspiração, liderança e crescimento pessoal. Será uma jornada de crescimento, descoberta e empoderamento. É a oportunidade perfeita para se conectar com outras mulheres empreendedoras e construir uma trajetória de sucesso. Juntas podemos impulsionar o empreendedorismo feminino e criar um futuro mais igualitário e próspero. Por isso, Empreenda Mulher e inspire outras mulheres”, convida Ana Carolina.

Inscrições

Ainda há vagas para o Empreenda Mulher nos oito municípios participantes, mas a dica do Sebrae Rondônia é não deixar para última hora e correr o risco de perder essa grande oportunidade de adquirir mais conhecimento, interagir com outras mulheres empreendedoras e buscar ainda mais inspiração no mundo dos negócios.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por município, conforme os links disponibilizados, que trazem ainda outras informações sobre o Empreenda Mulher. Confira:

Ariquemes DELAS | EMPREENDA MULHER – Sebrae

| EMPREENDA MULHER – Sebrae https://ro.loja.sebrae.com.br/ariquemes-delas-empreenda-mulher-233013474

Cacoal DELAS | EMPREENDA MULHER – Sebrae

| EMPREENDA MULHER – Sebrae https://ro.loja.sebrae.com.br/cacoal-delas-empreenda-mulher-233013437

Jaru DELAS | EMPREENDA MULHER – Sebrae

| EMPREENDA MULHER – Sebrae https://ro.loja.sebrae.com.br/jaru-delas-empreenda-mulher-233013468

Jipa DELAS | EMPREENDA MULHER – Sebrae

| EMPREENDA MULHER – Sebrae https://ro.loja.sebrae.com.br/jipa-delas-empreenda-mulher-233013453

Pvh DELAS | EMPREENDA MULHER – Sebrae

| EMPREENDA MULHER – Sebrae https://ro.loja.sebrae.com.br/pvh-delas-empreenda-mulher-233013480

Pimenta DELAS | EMPREENDA MULHER – Sebrae

| EMPREENDA MULHER – Sebrae https://ro.loja.sebrae.com.br/pimenta-delas-empreenda-mulher-233013429

Rolim DELAS | EMPREENDA MULHER – Sebrae

| EMPREENDA MULHER – Sebrae https://ro.loja.sebrae.com.br/rolim-delas-empreenda-mulher-233013444

Vilhena DELAS | EMPREENDA MULHER – Sebrae

| EMPREENDA MULHER – Sebrae https://ro.loja.sebrae.com.br/vilhena-delas-empreenda-mulher-233013418

Para mais informações sobre as ações do Sebrae, basta acessar o site www.sebrae.ro ou ligar gratuitamente para 0800 570 0800. Ou ainda acessar o Sebrae pelas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).